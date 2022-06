Mehrfacher Grammy-Gewinner Juanes rockt auf seiner „Origen Europa-Tour 2022“ auch wieder die Schweiz

Zürich – Nach seinem neuesten Gewinn des Grammy Awards für das beste Latin Rock- oder Alternative Album kehrt der globale Superstar endlich wieder auf die europäischen Bühnen zurück – und auch in die Schweiz mit Live-Konzerten am 3. Juli in Zürich und 7. Juli in Montreux.

In nur wenigen Tagen startet die Latin-Rock-Ikone und der mehrfache GRAMMY- und Latin-GRAMMY-preisgekrönte Künstler Juanes seine „Origen Tour Europa 2022“. Der legendäre Musiker, den das Time Magazin zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit zählte, macht auch Halt in der Schweiz. Nach dem Konzert am 3. Juli im X-TRA folgt der Auftritt am 7. Juli in Montreux.

Zurück zu den Wurzeln – herausragende Kritiken

Vom Magazin Rolling Stone als „Meisterwerk“ gefeiert, kehrt Juanes mit „ORIGEN“ zu seinen frühesten Wurzeln zurück. Er interpretiert darin einige der wichtigsten Songs und Künstler, die ihn beeinflusst und inspiriert haben, neu. Voll des Lobes sind die renommiertesten Medien und Kritiker. Die Nachrichtenagentur AP schreibt: „Juanes kehrt mit ‚Origen‘ zu seinen Wurzeln zurück, einem Album, auf dem er den einflussreichsten Künstlern seines Lebens und seiner Karriere Tribut zollt. Das Album umfasst so unterschiedliche Stile wie Tango, Merengue, Heavy Metal, Folk, Reggae, Vallenato, Pop und natürlich Rock. Es enthält die Singles „El Amor Después Del Amor’“ in einer Rock- und Gospel-Version und Springsteens Klassiker „Dancing In The Dark“ in einem langsameren Folk-Stil“.

Enthusiastisch schreibt die renommierte Los Angeles Times: „Eine fantastische Rückkehr auf die Bühne … Juanes fühlt sich frei und inspiriert … mit einem ‚Vintage‘-Konzept, das zeigt, dass NUR GUTE MUSIK mehr als genug ist … und die Art und Weise revolutionieren könnte, wie großartige Künstler live auftreten. Der Juanes von 2021 ist mehr als ein Stern, er ist eine ganze Konstellation. Seine Bühnenpräsenz bestätigt Juanes als der seltene Künstler – zusammen mit Grössen wie Bono und Bruce Springsteen – mit der Kraft, über die Wände des Veranstaltungsortes hinaus zu inspirieren.“ Und ABC News legt Musikfans ein Konzertbesuch nahe: „Juanes hat nach einem neuen musikalischen Niveau gestrebt (und es zweifellos erreicht) … Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, ihn zu sehen, wenn er in Ihre Nähe kommt“. (pd/mc/ps)

Tickets sind online erhältlich auf ticketcorner.ch oder viagogo.ch

Über Juanes

Geboren und aufgewachsen in Medellín, Kolumbien, ist Juanes zweifellos der weltweit anerkannteste Künstler und Verfechter des sozialen Wandels im Latin Rock. Von TIME als „einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt“ und von der New York Times als „Lateinamerikas heißester Singer-Songwriter… ein gefühlvoller Poet mit E-Gitarre“ gefeiert. Juanes hat Top-5 Latin Pop Songs of All-Time“ und 12 Nr. 1 US-Singles auf seinem Konto, dutzende von bahnbrechenden Fernsehauftritten in spanischer Sprache, darunter die Grammy-Sendung, Macy’s Thanksgiving Day Parade, The Tonight Show und mehr. Seine Grammy-Sammlung umfasst 27 kombinierte GRAMMY & Latin Grammy Awards. Juanes hat Millionen von Platten auf der ganzen Welt verkauft und wurde als jüngste „Latin Recording Academy Person Of The Year“ geehrt, in Anerkennung seiner „kreativen Kunstfertigkeit, beispiellosen humanitären Bemühungen, Unterstützung für aufstrebende Künstler und philanthropische Beiträge für die Welt“.