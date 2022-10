«Meret Oppenheim. My Exhibition» im Museum of Modern Art in New York

Bern / New York – Am 30. Oktober 2022 eröffnet im Museum of Modern Art in New York die zweite US-Station der grossen Retrospektive Meret Oppenheim. Mon exposition, welche vom 22. Oktober 2021 bis 13. Februar 2022 im Kunstmuseum Bern zu sehen war. New York ist nach der Menil Collection in Houston die dritte und letzte Station dieser ersten transatlantischen Retrospektive zum Werk der Schweizer Künstlerin.

Die Ausstellung mit Schlüsselwerken aus fünf Jahrzehnten umfasst rund 180 Werke, wovon mehr als ein Drittel aus der Sammlung des Kunstmuseum Bern stammen – eine einmalige Gelegenheit, die hochkarätigen Schweizer Bestände einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. (Kunstmuseum Bern/mc/ps)

The Museum of Modern Art, New York

30.10.2022 – 04.03.2023

MoMa: Meret Oppenheim. My Exhibition

Kunstmuseum Bern