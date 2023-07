Mit Goethe nach Andermatt

Andermatt – Zusammen mit dem «Sasso San Gottardo» bietet Andermatt Music aussergewöhnliche Einblicke in Johann Wolfgang von Goethes Verhältnis zur Schweiz. Die zweiten «Goethe Tage Andermatt» vom 26. und 27. August 2023 zelebrieren unter dem Motto «Goethes Tell und andere Helden» einen einzigartigen Mix aus Musik, Literatur, Theater und Geschichte rund um Goethes Reisen nach Andermatt. Dreimal war der grosse Dichter persönlich vor Ort und schwärmte von den Urner Alpen. Andermatt Music bringt für sein Sommerfestival ein eigens auf Goethe zugeschnittenes Programm auf die Bühne: Tenor Julian Prégardien interpretiert die Heldenmythen von Schiller und Goethe mit Liedern von Schubert und Liszt. Und Adolf Muschg ist in einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion über Goethes Beziehung zu Andermatt zu erleben.

Bei Tell denkt alles an Friedrich Schiller. Aber es war Goethe, der auf den Tell-Stoff gestossen ist. Er hat die Romanvorlage seinem Freund Schiller ans Herz gelegt und dieser hat daraus den bekannten Welthit erschaffen. Die «Goethe Tage Andermatt» werden jährlich als Sommerfestival für Musik- und Literaturliebhaber zugleich durchgeführt. Dieses Jahr wird die Vorliebe von Goethe und Schiller, den beiden berühmtesten Sturm und Drang-Dichtern, für Helden thematisiert.

Eigens für die «Goethe Tage» hat der lyrische Tenor Julian Prégardien, begleitet von Daniel Heide am Klavier, einen Liederabend zusammengestellt. Unter dem Titel «Goethes Tell und andere Helden». Dabei steht Wilhelm Tell exemplarisch für den Helden mit historisch-legendärem Vorbild. Aufgeführt werden Franz Liszts Tell-Lieder und Auszüge aus dessen Klavierwerk «Schweizer Pilgerjahr», in dem er Tell und die Schweizer Natur in Szene setzt. Im Liederabend werden die zentralen Leitbegriffe des «Sturm und Drang» aufgegriffen und in Verbindung zur Musik von Liszt und Schubert gebracht: «Freiheit», «Genie», «Gefühl» und «Natur».

Podium mit Adolf Muschg

Im Podiumsgespräch unter SRF-Moderatorin Patricia Moreno diskutieren Schriftsteller Adolf Muschg, die ehemalige Regierungsrätin und Präsidentin der Tellspiele Altdorf Barbara Bär und Musikwissenschaftler Thomas Seedorf. Themen sind Goethe, Schiller und ihre «Sturm und Drang» Zeit. Seedorf, der als ausgewiesener Spezialist für Liedgeschichte gilt, war an der Programmzusammenstellung des Liederabends beteiligt. Am zweiten Festivaltag führt Margrit Wyder, Präsidentin der Goethe-Gesellschaft Schweiz, durch die Ausstellung «Goethe am Gotthard – Höhepunkte seiner Reisen durch die Schweiz». Schauspielerisch begleitet durch Michael Schwyter in den Rollen als Goethe und dessen Diener Ludwig Geist. Und beim Rundgang durch die historische Festung «Sasso San Gottardo» erwartet das Publikum eine Zeitreise auf den Spuren der Heldensage von Wilhelm Tell. (Andermatt Music/mc/ps)

Andermatt Music