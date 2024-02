Museum Rietberg: Symposium zur Ausstellung «Wege der Kunst»

Textilmuseum St.Gallen: Ausstellungen 2024

Im diesem Jahr eröffnet das Textilmuseum St.Gallen zwei Sonderausstellungen. Den Anfang macht am 12. April 2024 die Schau „All You CanNOT Eat. Fake Food auf Stoff“, die bis einschliesslich 13. Oktober 2024 zu sehen ist. Am 8. November 2024 eröffnet die Ausstellung „Circle of Water. Textilien im Fluss“, die bis zum 21. April 2025 läuft. […]