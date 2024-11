Musik-Video entfacht die Magie des Bruno Weber Parks neu

Mit dem Video zu seinem Song „Dancing in the Afterglow“ taucht Bernhard Bauhofer unter seinem Künstlernamen „bauhofer“ in die Magiewelt des grössten Skulpturenparks der Schweiz ein und knüpft dabei an die Tradition der Interpreten des Psychedelic Rock wie den Beatles, Doors oder Jefferson Airplane an.

„Mein Song „Dancing in the Afterglow“ handelt von Entspanntheit und Eskapismus in den aktuell von Krisen und Stress bestimmten Zeiten“, sagt Unternehmensberater und Singer-Songwriter Bernhard Bauhofer. „Der Bruno Weber Skulpturenpark vor den Toren Zürichs war die perfekte Location für die Produktion des neuen Videos. Ich danke dem Team des Parks und vor allem Maria Anna Weber-Godon, der Witwe des Künstlers, für die Erlaubnis zum Dreh an diesem magischen Ort. Besonders freute mich ihre Bereitschaft, im Video mitzuwirken.“

Nach dem Leitsatz des Malers, Bildhauers und Architekten Bruno Weber: «Wie es die Wirklichkeit gibt, so gibt es auch die Fantasie» schuf er eine Gegenwelt zur urbanen Welt der Technik und des Kommerzes. Mit seinem Werk gelang es ihm, Kunst und Natur in einzigartiger Harmonie zu vereinen.

Im Format „Music & Business“ verbindet der als Reputationsexperte bekannte Unternehmensberater Bernhard Bauhofer seine jahrzehntelange internationale Business-Erfahrung mit der Welt der Musik. „Immer mehr Unternehmen erkennen die Kraft der Musik, Visionen und Werte über eine innovative Performance zu transportieren. Meine, immer auf die Bedürfnisse des jeweiligen Auftraggebers zugeschnittene Show schafft eine neue Dimension im Event-Marketing.“ (bauhofer/mc/ps)

