Musiksommer im Kultur Kulinarik Vitznau

Vitznau – Am 10. Februar ist der neue Kammermusiksaal mit seiner beeindruckenden Akustik als Teil des KKV Campus Kultur Kulinarik Vitznau mit einem rauschenden Fest eröffnet worden. Jetzt werden Details des musikalischen Sommerprogramms bekannt.

Mit dem Kammermusik- und Multimediasaal im KKV Campus Kultur Kulinarik Vitznau gibt es in der Gemeinde am Vierwaldstättersee seit Februar nun auch einen neuen Veranstaltungsort von nationaler Bedeutung. Der Kammermusiksaal bietet 279 Plätze und liegt elf Meter unter dem Boden. Beide Säle sind Orte für Konzerte, Entertainment, Kunst und Wissensvermittlung und können auch für Präsentationen, Vorträge, Meetings und Workshops genutzt werden.

Urs Langenegger, General Manager der Hospitality Visions Lake Lucerne AG und verantwortlich für den KKV, sagt dazu: «Zusammen mit unseren Hotelbetrieben Park Hotel Vitznau, Neuro Campus Hotel DAS MORGEN und Campus Hotel Hertenstein mit über 150 Zimmern und Suiten bieten wir eine ideale Infrastruktur für unterschiedlichste Eventformate wie Festivals, Kongresse und Tagungen sowie für eigenständige Veranstaltungspartnerinnen und -partner.

«Zauberhafter Musiksaal»

Die Hauptausrichtung des Saals liegt auf Kammer- und Chormusik, dementsprechend liest sich das Programmangebot für den «Musiksommer 2023 im Kultur Kulinarik Vitznau»:

Am Freitag, 16. Juni, um 18:30 Uhr eröffnet Swiss Alps Classics im Kammermusiksaal sein siebtes Festival. Dabei werden zwei US-amerikanische Ausnahmetalente der Lang Lang International Music Foundation auftreten, die Pianisten Carey Byron und Sebastian Picht. Zu den vielen wundervollen Schauplätzen, die es in unserer Festival-Geschichte bereits gegeben hat, gesellt sich nun dieser zauberhafte Kammermusiksaal. Er ist optisch und akustisch ein Prunkstück», sagt Festivalgründer Peter-Michael Reichel dazu. Urs Langenegger freut sich, «unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Lang Lang International Music Foundation erfolgreich fortzuführen. Das Credo unserer Unternehmung ist es, junge Talente zu fördern.»

Kultur Kulinarik Vitznau bietet für diese exklusive Veranstaltung ein Package, Preis ab 435 CHF. Es enthält zwei Konzertkarten für Freitag, 16. Juni, ein Dreigang-Dinner für zwei Personen nach dem Konzert im DAS MORGEN exkl. Getränke und eine Übernachtung für zwei (inklusive Frühstück, Service und MwSt.).

Am Sonntag, 18. Juni um 18:00 Uhr gastiert Maurice Steger, der unvergleichliche Virtuose auf der Blockflöte, mit einem eigens von Diemut Poppen zusammengestellten Ensemble mit weiteren Solisten im Rahmen der Rigi Musiktage im Kammermusiksaal Vitznau. Alle anderen Veranstaltungen der Rigi Musiktage finden vom 14.-16. Juli auf Rigi Kulm statt.

Am Montag, 19. Juni, um 20:00 Uhr ist im Kammermusiksaal ein amerikanischer Chor zu hören: Die Young Naperville Singers, gegründet 1984, sind eine führende Gruppierung von Kinder- und Jugendchören in Chicago. In insgesamt zehn Ensembles werden 450 Sängerinnen und Sänger von der 1. bis zur 12. Klasse spielerisch wie fachkundig an die Chormusik herangeführt. Rund 80 Jugendliche freuen sich nun in zwei Chorformationen auf ihren Auftritt in Vitznau. Neben exzellenter Musik ist das Gemeinschaftserlebnis von zentraler Bedeutung. (Eintritt frei, Kollekte.)

Am Freitag, 28. Juli, um 19:00 Uhr ist das StradivariFEST Gersau, das vom 26. bis 31. Juli stattfindet, zu Gast im Kammermusiksaal Vitznau. Im Zentrum des Festes steht das «Bespielen besonderer Räumlichkeiten», heisst es im Programm. Die preisgekrönte Cellistin Maja Weber gründete das StradivariQuartett 2007. Es gehört zu den führenden Streichquartetten der Schweiz und gastiert an renommierten Festivals. Neben Maja Weber, Cello, gehören Xiaoming Wang, Violine, Stefan Tarara, Violine und Lech Antonio Uszynski zum Ensemble, Auf dem Progamm stehen Werke von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart.

Flexibles Konzept

Der Kammermusiksaal ist sehr flexibel konzipiert. Es verbirgt sich, wie in allen modernen Kulturräumen, viel Technik für die die multifunktionale Nutzung. Steuerbare Akustik-Klappen passen sich einem breiten Spektrum von Musik- und Sprachveranstaltungen an. Szenische Installationen, etwa ein Sternenhimmel, sind möglich. Und dank einem Hebeboden kann der Raum zu einem flachen Bankett- oder Tanzsaal umfunktioniert werden. Auch eine professionelle Akustikanlage mit Regieraum und professionelles Aufnahmestudio gehören zum Kammermusiksaal. (KKV/mc/ps)

KKV Campus Kultur Kulinarik