Neue Verbindung vom Euroairport nach Dubai mit flydubai

Basel – Seit dem 2. August 2024 bietet die Fluggesellschaft flydubai regelmässige Linienflüge zwischen dem Flughafen Basel-Mulhouse und ihrem Drehkreuz in Dubai an. Die arabische Fluggesellschaft und der EuroAirport haben die neue Strecke am Mittwoch offiziell eingeweiht.

Vorerst wird die Linie vier Mal pro Woche bedient (montags, mittwochs, freitags und sonntags, jeweils zur Mittagszeit). Die Flüge können über die Website von flydubai gebucht werden.

Die arabische Fluggesellschaft flydubai mit Sitz in Dubai wurde 2008 gegründet und bietet über ihr Drehkreuz sowie mit ihrem Partnerunternehmen Emirates ein umfangreiches Streckennetz mit zahlreichen Umsteigeverbindungen nach Zentral- und Südasien, Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. So können nicht nur wichtige Geschäftszentren, sondern auch attraktive Feriendestinationen wie z.B. Krabi und Pattaya in Thailand oder Penang und Langkawi in Malaysia bequem erreicht werden.

Die Strecke EuroAirport-Dubai wird mit einer Boeing 737 Max 8 durchgeführt. Nebst 156 Sitzplätzen in der Economyklasse bietet flydubai 10 Sitze in der Businessklasse an. (mc/pg)