Online-Registrierung reduziert Wartezeit im Testcenter im Terminal 2 am Flughafen Zürich

Zürich – Am Montag hat das Testcenter im Terminal 2 am Flughafen Zürich eine Online-Registrierung für Testwillige sowie einen «Fast Track» eingeführt. Ausserdem wurden die Preise insbesondere für Familien im Hinblick auf die Sommerferienzeit angepasst.

Auf der neu angebotenen Online-Plattform können sich Testwillige von zuhause, unterwegs oder aber auch im Wartebereich registrieren. Vor dem Testcenter selbst wird auf die Registrierungsmöglichkeit mit entsprechenden Plakaten hingewiesen. Mit dem Angebot und der Nutzung der Online-Registrierung soll sich die Wartezeit vor dem Testcenter deutlich verringern, schreiben die Betreiber. Zusätzlich bietet das Testcenter einen neuen «Fast Track» Service an. Mit dieser Dienstleistung entfallen jegliche Wartezeiten. Eine Online-Registrierung ist ebenfalls möglich, bleibt jedoch freiwillig, weiterhin ist auch eine Vorort-Registrierung möglich.

Mit den ebenfalls per 17. Mai 2021 angepassten Preisen werden insbesondere Familien entlastet. So sinken die Preise für Kinder in Begleitung von Erwachsenen für Antigen-Schnelltests auf CHF 60.00 respektive für PCR Tests auf CHF 99.00. Erwachsene bezahlen CH 80.00 resp. CHF 149.00.

Bisher 55’000 Tests durchgeführt

ender diagnostics ag bietet in Zusammenarbeit mit Checkport, einer Tochtergesellschaft der Swissport Gruppe, seine PCR-Speicheltests inklusive einem international anerkannten Testresultat für Passagiere im Terminal 2 am Flughafen Zürich an. Seit der Eröffnung des Testcenters im Januar 2021 wurden über 55’000 Reisende getestet. Innerhalb von 5 Stunden liegen mittels den PCR-Speicheltests zuverlässige Resultate vor. Seit Anfang März 2021 werden zudem Antigen-Tests angeboten, welche innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis anzeigen. Die Tests werden in einem eigens dafür entwickelten Labor von ender diagnostics ag analysiert. Die Testresultate werden den Passagieren per E-Mail übermittelt und entsprechen den internationalen Covid-19-Reisebestimmungen. Die Öffnungszeiten des Testcenters im wurden aufgrund der hohen Nachfrage seit dem 1. Mai 2021 verlängert, das Testcenter nun täglich von 04.00 bis 22.00 geöffnet. (mc/pg)

