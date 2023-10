«Perlen des Barock» verzaubern Muri

Muri – Bach und seine Söhne halten Einzug in Muri. «Les Passions de l’Âme», ein renommiertes Barock-Orchester aus Bern, beehrt am 18. November 2023 den Festsaal vom Kloster Muri mit einem aussergewöhnlichen Programm. Das Orchester ist 2008 von der Schweizer Geigerin Meret Lüthi gegründet worden und wird seit seinem Bestehen von ihr geleitet. Neben einer berühmten Bach-Arie kommen Werke von zwei Bach-Söhnen zur Aufführung.

Auf barocken Instrumenten entfalten historische Musikschätze die authentische Strahlkraft der Entstehungsjahre. So am 18. November in Muri. Vier BachSöhne sind als Komponisten offiziell gelistet. Werke von zwei Söhnen kommen beim Konzert zum Erklingen. Es sind dies Johann Christoph Friedrich Bach und Carl Philipp Emanuel Bach. Heute kaum nachvollziehbar, überragte der Ruhm einiger Söhne Johann Sebastians Bekanntheit zu dessen Lebzeiten.

Mit der Arie «Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz» kommt dann auch der uns bekannte Bach zur Aufführung. Als Solist gastiert der berühmte Bass Christian Immler in Muri. Mit einer Stimme von «warmem, edlem Timbre und grosser Flexibilität» (Forum Opéra) gilt der deutsche Bassbariton als vielseitiger Künstler, dessen Karriere sich über das gesamte Spektrum zwischen Lied, Oratorium und Oper erstreckt. Umrahmt wird das Programm von zwei virtuosen Hamburger Streichersinfonien von Carl Philipp Emanuel Bach voll harmonischer und dynamischer Überraschungen. (Murikultur/mc/ps)

Detailprogramm, Besetzungen, Beginnzeiten

https://www.murikultur.ch/programm-musik-im-festsaal

Klassik in historischem Ambiente

Mit der Konzertreihe «Musik im Festsaal» etabliert «Murikultur» im festlichen Konzertsaal des Klosters Muri/AG Klassikabende mit renommierten Solistinnen und Solisten, Ensembles und Orchestern aus der Schweiz und aus aller Welt. Selbst Weltstars wie Maestro Zubin Mehta beehrten den Saal im Rahmen der Konzertreihe. Die Reihe bespielt den akustisch hervorragenden Konzertsaal ganzjährig mit einer kurzen Sommerpause. Idee ist, Klassik im historischen Ambiente, mitten im Aargau und in der Schweiz zu präsentieren. Künstlerischer Leiter der Konzerte ist Renato Bizzotto.