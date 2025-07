Andrea Luigi Campomilla von Green entwickelt neuen Pumpenantrieb für mehr Effizienz bei der Datacenter-Kühlung

Lupfig – Die Schweizer Datacenter-Anbieterin Green hat eine wichtige technologische Weiterentwicklung in der energieeffizienten Kühlung von Datacentern erzielt. Andrea Luigi Campomilla, Chief Operating Officer bei Green, hat einen neuen wassergekühlten Pumpenantrieb konzipiert, der 15 Prozent effizienter arbeitet als bisherige luftgekühlte Systeme.

Effiziente Kühlung als zentrale Stellschraube

Für Datacenter-Betreiber liegt in einer effizienten Kühlung das grösste Potenzial für Energieeinsparungen. Das Datacenter-Design von Green ist konsequent auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Bereits in der Planungsphase werden alle Elemente auf thermische und energetische Optimierung abgestimmt. Auch die Kühlinfrastruktur ist flexibel konzipiert: Sie passt sich verschiedenen Leistungsdichten an und erlaubt den effizienten Einsatz der jeweils geeigneten Kühltechnologie. So entsteht ein nachhaltiges Gesamtsystem, das Leistung und Energieeffizienz wirkungsvoll vereint. Mit der Eigenentwicklung eines zentralen Infrastrukturelements zur energieeffizienten Kühlung setzt Greens COO, Andrea Luigi Campomilla, einen weiteren Meilenstein und treibt die Optimierung des Gesamtsystems gezielt voran.

Eigenentwicklung in der Schweiz

Der neu entwickelte Pumpenantrieb kombiniert Motor, Frequenzumformer und Pumpe in einem kompakten Aufbau. Der Motor wird über ein speziell ausgelegtes Kühlrohrsystem direkt wassergekühlt. Der Frequenzumformer ist auf einer Trägerplatte montiert, über die ebenfalls Wärme abgeführt wird. Die Vorteile: Das System ist wartungsärmer, arbeitet leiser und erzeugt eine höhere Rücklauftemperatur. Es erreicht dadurch eine höhere Wärmeabgabe an den Wärmeverbund. Der Hauptvorteil liegt jedoch in seiner Effizienz: Durch den Einsatz des neuen Motors werden für den Antrieb 15 Prozent Energie eingespart. Vier Pumpenantriebe wurden im Juni 2025 bereits im Datacenter M auf dem Metro-Campus Zürich installiert, im Beisein der Projektpartner Dietz-motoren und smcooling. Die neuen Pumpenantriebe sollen später standardmässig in weiteren Green Datacentern zum Einsatz kommen. «Energieeffizienz ist für uns zentral, deshalb investieren wir konstant in die Weiterentwicklung», erklärt Andrea Luigi Campomilla. (Green/mc)