Reisen nach Corona-Zeit: Romantik-Hotels verschenken 52 Wochen Auszeit

Zürich – In der Corona-Krise verschenken die 200 Premium-Hotels von Romantik ein ganzes Jahr Ferien. Im Rahmen eines Gewinnspiels auf den Social-Media-Kanälen der Marke werden unter dem Hashtag #stayhome insgesamt 52 Wochen Auszeit in den meist familiengeführten Tophotels in ganz Europa in Aussicht gestellt.

«Auch wenn wir heute noch zuhause bleiben müssen, können wir doch vom Reisen träumen. Für über vier Dutzend Gewinner wird der Traum dann später Wirklichkeit», verspricht Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik Hotels & Restaurants. Zum Verbund zählen 28 Betriebe in der ganzen Schweiz.

Seit 14. April 2020 ruft Romantik mit einer #stayhome-Kampagne zu einem Online-Gewinnspiel auf den digitalen Kanälen der Marke auf. Tag für Tag präsentiert Romantik auf seiner Facebook-Seite, auf seinem Instagram-Profil und der Webseite www.romantikhotels.com ein anderes Reisethema. Je ein darin verstecktes Wort ergibt nach 24 Tagen einen Satz, den es als Ganzen herauszufinden gilt. Als Gewinn lockt dann jeweils eine Woche Ferien für zwei Personen im Romantik-Netzwerk in acht Ländern Europas.

Jetzt träumen, später reisen

«Die vergangenen Wochen haben den Gästen und unseren Hoteliers viel abverlangt. Gemeinsam gilt es nun auch den Rest des Weges zu schaffen. Mit diesem Gewinnspiel will Romantik die Zeit des Innehaltens jetzt hinter sich lassen und das Augenmerk auf eine inspirierende Zukunft richten», hält Edelkamp fest.

Romantik ist ein Zusammenschluss von 200 Premium-Hotels, ausgezeichneten Restaurants und hochwertigen touristischen Angeboten in acht Ländern Europas. Tradition, Geschichte, Qualität und herzliche Gastfreundschaft prägen die Hotels, Chalets und Restaurants der Marke in der Schweiz (mit 28 Häusern vertreten), in Deutschland, Österreich, Belgien, Holland, Schottland, Italien und Slowenien. Die Marke steht für die gesamte Vielfalt individueller Reiseerlebnisse: vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser, von ausgefallenen Chalets auf Weingütern bis zu urbanen Luxushotels. Ausgezeichnete Kulinarik, echte Regionalität und erlebbare Geschichte vereinen die persönlich geführten Orte zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche. (mc/pg)