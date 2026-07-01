Flughafen Zürich verzeichnet weiter steigende Zahl an Flügen

Zürich – Der Aufwärtstrend bei den Flugbewegungen am Flughafen Zürich geht ungebremst weiter. Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Zahl der Starts und Landungen im Jahresvergleich um 3,8 Prozent.

In den ersten sechs Monaten starteten und landeten insgesamt 131’289 Flugzeuge am grössten Schweizer Flughafen und damit fast 5000 mehr als im Jahr zuvor, wie aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur AWP vom Mittwoch hervorgeht. Auch das Niveau vor der Corona-Pandemie wurde damit fast wieder erreicht. Der Rückstand zu 2019 beträgt nur noch 0,9 Prozent oder rund 1150 Flüge.

Bisher hat der Ende Februar ausgebrochene Konflikt im Nahen Osten keine grösseren Spuren beim gesamten Flugaufkommen in Zürich hinterlassen, auch wenn durch die kriegerischen Auseinandersetzungen der Flugverkehr in der Region stark beeinträchtigt wurde.

Beim Passagieraufkommen schlug sich der Konflikt deutlich stärker nieder, wie den jüngsten Zahlen des Flughafens vom Mai zu entnehmen ist. Demnach wuchs das Passagieraufkommen in Europa zweistellig, während es interkontinental einen leichten Rückgang gab. Am stärksten sank der Anteil der Passagiere aus dem Nahen Osten. Er brach von Januar bis Ende Mai um 2,1 Prozentpunkte auf nur noch 3,5 Prozent ein.

Plus im Juni wegen Pfingsten etwas schwächer

Im Monat Juni stieg die Zahl der Flugbewegungen um 2,7 Prozent auf 24’574 an. Dies sind auch rund 500 Flüge mehr als vor der Corona-Pandemie.

Der Juni war damit der bisher zweitverkehrsreichste Monat des Jahres. Einzig der Mai war mit gut 25’000 Flügen noch etwas stärker. Dies lag vor allem daran, dass Auffahrt und auch Pfingsten beide in den Mai fielen. Im Vorjahr war Pfingsten dagegen erst Anfang Juni.

Bisher gab es in allen Monaten des Jahres einen Zuwachs bei den Flugbewegungen. Im Mai und April lag das Monatsplus sogar bei über 5 Prozent.

Die Zahlen zu den Flugbewegungen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen. (awp/mc/pg)