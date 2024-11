SBB-Fahrplan 2025: Mehr Züge am Tag, in der Nacht und an zahlreiche Events

Bern – Der Fahrplan 2025 bringt den grössten Fahrplanwechsel in der Westschweiz seit über 20 Jahren, neue Nachtverbindungen und ein Rekordjahr an Events in der ganzen Schweiz. Dank rund 1600 Extrazügen gelangen die Reisenden an Grossanlässe wie den Eurovision Song Contest, die UEFA Women’s EURO 2025 und das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest.

Mit dem neuen Fahrplan, der am 15. Dezember 2024 in Kraft tritt, gibt es neue Nachtverbindungen im Fern- und Regionalverkehr und mehr Verbindungen ins nahe Ausland. Punktuell gibt es Verbesserungen im Pendlerverkehr. In der Westschweiz steht der grösste Fahrplanwechsel seit Bahn 2000 an. Dieser hat zum Ziel, die Pünktlichkeit zu erhöhen und gleichzeitig die zahlreichen Bauarbeiten für den Unterhalt und den Ausbau des Bahnnetzes auszuführen. 2025 stehen besonders viele Grossanlässe an, für welche die SBB Extrazüge einsetzt. Gleichzeitig wird schweizweit und im Ausland viel gebaut.

Die wichtigsten Neuigkeiten in Kürze

Auf der Strecke Zürich–München verkehrt ein zusätzlicher Zug pro Richtung. Damit gelangen Reisende am Morgen zwei Stunden früher nach München, am Abend zwei Stunden später zurück nach Zürich.

Zwischen St. Gallen und Sargans gibt es einen Halbstundentakt im Fernverkehr, der in Zusammenarbeit mit der SOB realisiert wird.

Es gibt zusätzliche IC5-Verbindungen zwischen St. Gallen und Zürich.

Es gibt eine samstägliche Direktverbindung von Genève-Aéroport über Bern nach Locarno.

An acht Wochenenden verkehren im Rahmen eines Pilotprojekts Nachtverbindungen auf der Strecke Bern‒Olten–Zürich HB–Zürich Flughafen sowie an mehreren Wochenenden und Feiertagen zwischen Biel und Genève-Aéroport und zwischen Fribourg/Freiburg / Sion und Genève-Aéroport. Auch in den regionalen Nachtnetzen gibt es verschiedene Verbesserungen an Wochenenden.

Mit dem neuen Fahrplan in der Westschweiz wird der Lausanner Vorort Renens zum Fernverkehrshalt. Auch in Bern Wankdorf halten künftig werktags zwei tägliche Fernverkehrsverbindungen. Dies ermöglicht kürzere Reisen für Pendlerinnen und Pendler und entlastet die Hauptbahnhöfe. Dieses Konzept wurde bereits in Zürich mit den Halten Altstetten und Oerlikon erfolgreich umgesetzt.

Extrazüge für das Eventjahr 2025

2025 wird ein Jahr mit zahlreichen Anlässen in allen Landesteilen. Mit dem Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, der UEFA Women’s EURO 2025, dem Eidgenössischen Turnfest in Lausanne, dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Glarnerland+ in Mollis und der SwissSkills in Bern finden besonders viele Grossanlässe statt. Dank zahlreicher Extrazüge zu diesen und vielen weiteren Veranstaltungen wie Stadionkonzerten, Open-Airs und Volksfesten, ermöglicht die SBB die Anreise für die Eventbesucherinnen und ‑besucher.

Es wird viel gebaut – in der Schweiz und im Ausland

Die SBB unterhält eines der meistbefahrenen Bahnnetze der Welt. Auch in den nächsten Jahren werden die Unterhaltsarbeiten weiter zunehmen. Gleichzeitig baut die SBB das Netz weiter aus. Und auch in den Nachbarländern wird weiterhin viel gebaut. Die zahlreichen Baustellen führen dazu, dass sich teilweise die Reisezeiten verlängern oder Reisende häufiger umsteigen müssen. (pd/mc/pg)

Weitere Informationen