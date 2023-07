Swiss streicht wegen Streiks in Italien 20 Flüge

Zürich – Am Samstag streiken in Italien das Bodenpersonal und die Cockpit-Crews zweiter Airlines. Die Fluggesellschaft Swiss streicht deshalb in Zürich 20 Flüge von und nach Italien. Davon betroffen sind 1952 Passagiere.



Soweit ihr Telefonnummer oder Email-Adresse bekannt sind, informiert die Airline die Passagiere proaktiv und nimmt auf Wunsch Umbuchungen vor, wie die Swiss am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. «Blick online» hatte zuerst darüber berichtet.



Passagiere, welche online oder bei einem Reisebüro gebucht haben, sollen die Anbieter kontaktieren. Grundsätzlich empfiehlt Swiss die Überprüfung des Flugstatus› auf ihrer Webseite. Streichen musste die Swiss je zwei Hin- und Rückflüge nach und ab Mailand, Venedig und Florenz. Zudem entfallen je ein Hin- und Rückflug nach und ab Rom, Palermo und Catania.



Die Airline Edelweiss ist vom Streik weniger betroffen: Sie lässt ihren Flug von Zürich nach Catania eine halbe Stunde später abfliegen als geplant. Ihre anderen vier Flüge nach Italien starten vor oder nach dem Streik, wie sie mitteilte. In Genf entfällt eine Rotation nach Catania.

Airlines streichen Flüge lang im voraus

Der Flughafen Zürich konnte nicht sagen, wie viele Flüge von und nach Italien am Samstag ausfallen. Wie der Mediendienst auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, wurden die Streiks weit im voraus angekündigt. So kann es sein, dass die Airlines gewisse Flüge bereits aus dem Programm nahmen, bevor der Flughafen das wusste. Die Flüge erscheinen dann nicht als «annulliert».

Die Auswirkungen von Streiks im Ausland lassen sich zudem im allgemeinen am Flughafen nicht beobachten, weil die Passagiere bereits vorgängig von den Airlines informiert wurden.

In Italien tritt am Samstag das Bodenpersonal – etwa beim Check-In – von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Streik. Von 12.00 bis 16.00 Uhr wollen die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge durchführen, die Arbeit niederlegen.

Gemäss Ryanair ist mit Ausfällen zu rechnen. Und bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind Piloten und Flugbegleiter von 10.00 bis 18.00 Uhr zum Streik aufgerufen. Die Fluggesellschaft ITA streicht 133 Flüge. Da die SBB wegen des Streiks mit Umsteigekunden rechnen, raten sie zur Reservierung von Sitzplätzen.

Hauptreisezeit für Sommerferien

Die Schweizer Flughäfen erwarten an diesem und dem darauf folgenden Wochenende mit dem Beginn der Sommerferien einen grossen Ansturm mit den höchsten Passagierfrequenzen des Jahres. Der Flughafen Zürich rechnet an den einzelnen Spitzentagen mit rund 100’000 Passagieren.

Gegen die jüngst langen Wartezeiten haben die Verantwortlichen in Zürich Massnahmen ergriffen. So verbesserten sie die Passagierinformationen und stellten über die Sommermonate zusätzliches Personal zur Unterstützung vor der Sicherheitskontrolle ein.

Bereits am Donnerstag hatte in Italien das Bahnpersonal der beiden Gesellschaften Trenitalia und Italo gestreikt. Das führte in Italien und im Fernverkehr zu zahlreichen Zugsausfällen und Verspätungen. (awp/mc/hfu)