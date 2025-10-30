Von London bis München: Der Herbst gehört den Städtetrips

Zürich – Die Kundinnen und Kunden von Hotelplan, Kuoni, Helvetic Tours, Migros Ferien und railtour zieht es im Herbst und Winter verstärkt in Europas Metropolen. Klassiker bleiben beliebt, doch neue City-Favoriten wie Krakau und Neapel holen rasant auf – und werden überraschenderweise oft erst kurz vor Abreise gebucht.

Die Nachfrage nach Städtetrips steigt kontinuierlich, besonders in den kühleren Monaten, die sich ideal zum Bummeln und Sightseeing eignen. Ob per Flug oder zunehmend auch mit dem Zug: Die Kundinnen und Kunden von Hotelplan, Kuoni, Migros Ferien, Helvetic Tours und railtour zieht es im Herbst und Winter 2025 verstärkt in die europäischen Metropolen.

Klassische Städtereiseziele und neue Favoriten

London, Paris und Wien gehören im Herbst 2025 zu den beliebtesten Städtezielen bei der Kundschaft von DERTOUR Suisse, ergänzt durch Hamburg, das sich als norddeutsche Metropole mit maritimem Flair zunehmender Beliebtheit erfreut. Nebst den Klassikern unter den Städtereisen zeigen sich gegenüber dem Vorjahr neue Favoriten: München (+97%), Neapel (+46%) und Krakau (+46%) gehören in diesem Herbst zu den aufstrebenden Destinationen bei Hotelplan und Migros Ferien. Auch in der Vorweihnachtszeit sind Städtetrips populär. Im Dezember liegen London, Berlin und Budapest klar vorne – ideale Ziele, um festliche Stimmung und Städtekultur miteinander zu vereinen.

Im Zugtempo durch Europa

Bei Migros Ferien und railtour zeigt sich, dass sich die nachhaltigere Option der Anreise mit dem Zug zunehmender Beliebtheit erfreut. So zählen Paris, München, Mailand und Brüssel zu den meistgebuchten Zugreisen für den Herbst und die Weihnachtszeit. Bei München zeigt sich ein auffälliger Buchungszuwachs im Vergleich zum Vorjahr: +50% bei Hotelplan und Migros Ferien, bei railtour haben sich die Buchungen sogar verdoppelt. Auch Amsterdam verzeichnet ein starkes Plus: +60% bei Hotelplan und Migros Ferien und +37% bei railtour. Bei railtour erfreuen sich ausserdem die italienischen Ziele Verona (+87%) und Rom (+60%) im Herbst und Dezember steigender Beliebtheit.

Kurzfristige Buchungen und generationenübergreifende Reiselust

Ein Blick auf das Buchungsverhalten bei Städtetrips im Jahr 2025 zeigt, dass diese oft kurzfristig gebucht werden: 35% der Buchungen erfolgen innerhalb von 1 bis 30 Tagen vor Abreise, wobei viele Städtetrips sogar erst 4 Tage vorher gebucht werden. Besonders beliebt sind Städtereisen bei Reisenden zwischen 48 und 59 Jahren – diese Altersgruppe macht knapp 30% der Buchungen aus. Auch junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren (23% der Buchungen) erfreuen sich an der Vielfalt europäischer Grossstädte. Die Nachfrage nach Städtereisen scheint bei Zweiergruppen besonders hoch zu sein: Rund 55% der Buchungen werden von Paaren oder zwei Freunden getätigt, die am liebsten nach Paris oder London reisen. Familien zieht es ebenfalls am häufigsten in die Hauptstadt Grossbritanniens, während grosse Gruppen ab zehn Personen vor allem Hamburg und Barcelona als Reiseziele für einen Städtetrip bevorzugen. (mc/pg)