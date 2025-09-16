Hollywood-Legende Robert Redford gestorben

Provo (Utah) – Er zählte zu den populärsten Hollywoodschauspielern des vergangenen Jahrhunderts: Robert Redford, der ausserdem auch Regisseur und Filmproduzent war. Wie die «New York Times» berichtet, starb er am Dienstagmorgen in seinem Haus in Utah. Redford war 89 Jahre alt.

Redford sei im Schlaf verstorben, teilte Cindi Berger, Chefin der PR-Firma Rogers & Cowan PMK, mit. Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt.

Redford galt über Jahrzehnte hinweg als einer der grössten Stars Hollywoods. Berühmt wurde er mit Filmen wie «Zwei Banditen», «Der Clou» und «Die Unbestechlichen», aber auch mit «Jenseits von Afrika» oder «Der Pferdeflüsterer».

Für seine Rolle in «Der Clou» erhielt er seine einzige Oscar-Nominierung als Schauspieler.

Später machte er sich auch als Regisseur einen Namen, oft mit Werken, die gesellschaftliche oder politische Themen wie Korruption oder Trauer behandelten.

Neben seiner Karriere auf der Leinwand prägte er die Filmwelt durch das Sundance Festival und das gleichnamige Institut, das den unabhängigen Film in den USA stark förderte.

Redford war jahrzehntelang Hollywoods bevorzugter Leading Man – sowohl in Komödien als auch Dramen oder Thrillern. Er spielte an der Seite von Grössen wie Jane Fonda, Barbra Streisand und Meryl Streep.

