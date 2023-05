Sängerin Tina Turner ist tot

Zürich – Die weltberühmte Rock-Sängerin Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich gestorben. Das berichtete unter anderem der britische «Mirror» am Mittwochabend.

In einem Statement ihres Sprechers, das der Seite vorliegt, heisst es dazu unter anderem: «Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild.»

Turner begann ihre Karriere in den Fünfzigerjahren, in den Anfangsjahren des Rock’n’Roll, und entwickelte sich zu einem Phänomen.

Die «Queen of Rock’n’Roll» gewann sechs ihrer acht Grammy Awards in den Achtzigerjahren. In diesem Jahrzehnt landete sie mit einem Dutzend Songs in den Top 40 der US-Charts, darunter »Typical Male«, «The Best», «Private Dancer» und «Better Be Good to Me». Ihre Show 1988 in Rio de Janeiro zog 180’000 Menschen an, was bis heute eines der grössten Konzertpublikumszahlen für einen einzelnen Künstler ist.

Zu diesem Zeitpunkt war Turner bereits seit einem Jahrzehnt von ihrem Ehemann, dem Gitarristen Ike Turner, getrennt.

Der Superstar sprach offen über die Misshandlungen, die sie während ihrer Ehe und musikalischen Partnerschaft in den 1960er und Siebzigerjahren durch ihren ehemaligen Ehemann erlitt. Sie beschrieb geprellte Augen, aufgeplatzte Lippen, einen gebrochenen Kiefer und andere Verletzungen, die sie wiederholt in die Notaufnahme brachten.

«Tinas Geschichte ist nicht die eines Opfers, sondern die eines unglaublichen Triumphs», schrieb die Sängerin Janet Jackson über Turner in einer Ausgabe des Rolling Stone, die Turner auf Platz 63 einer Liste der 100 besten Künstler aller Zeiten setzte.

Die meisten von Turners Hits wurden von anderen geschrieben, aber sie belebte sie mit einer Stimme, die der Musikkritiker der «New York Times», Jon Pareles, als »eines der eigentümlichsten Instrumente im Pop« bezeichnete.

Tina Turner wurde am 26. November 1939 als Anna Mae Bullock in der ländlichen Gemeinde Nutbush in Tennessee geboren. Ihr Vater arbeitete als Aufseher auf einer Farm und ihre Mutter verliess die Familie, als die Sängerin 11 Jahre alt war, wie sie in ihren 2018 erschienenen Memoiren «My Love Story» schreibt. Als Teenager zog sie nach St. Louis, um zu ihrer Mutter zurückzukehren.

Ike Turner, dessen Song «Rocket 88» aus dem Jahr 1951 oft als erste Rock-’n’-Roll-Platte bezeichnet wird, entdeckte sie im Alter von 17 Jahren, als sie 1957 bei seiner Clubshow in St. Louis zum Mikrofon griff und sang.

Der Bandleader nahm später mit seinem Schützling den Hit «A Fool In Love» auf und gab ihr den Künstlernamen Tina Turner, bevor die beiden in Tijuana, Mexiko, heirateten. (mc/ps)