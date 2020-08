SBB-Eppenbergtunnel: Ausbau des Bahnangebots ab Dezember

Olten – Nach einer Bauzeit von fünf Jahren geht der Eppenbergtunnel auf der SBB-Strecke Olten-Aarau mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember in Betrieb. Die vier Spuren auf der Strecke ermöglichen einen Ausbau des Bahnangebots und bessere Verbindungen.

So verkehrt die S29 neu zwischen 05.30 und 22.30 Uhr im Halbstundentakt zwischen Turgi-Aarau-Zofingen im Kanton Aargau. Damit entsteht eine neue, schnelle Direktverbindung von Zofingen nach Aarau (ohne Halt zwischen Olten und Aarau), wie die SBB am Mittwoch mitteilten.

„Die S-Bahn erfährt hier Stärke“, sagte Werner Schurter, SBB Leiter Regionen, vor den Medien in Olten. Der Eppenbergtunnel sei ein wichtiger Baustein für die Angebotsverbesserung im Personenverkehr und diene auch dem Güterverkehr.

Der zweispurige und 3,1 Kilometer lange Eppenbergtunnel ist das Herzstück des Vierspurausbaus der SBB-Strecke Olten-Aarau. Der Ausbau von zwei auf vier Spuren erhöht die Kapazität auf der Ost-West-Achse, der Hauptschlagader des Schweizer Bahnnetzes. Auf der Strecke wurden auch neue Gleise verlegt, unter anderem ein 2,5 Kilometer langes Gleis zwischen Dulliken und Däniken. Durch den Eppenbergtunnel werden unter anderem die IC-Züge Bern-Zürich rollen.

Weitere Fahrplanänderungen

Mit dem Fahrplanwechsel per 13. Dezember kommt es noch zu weiteren Veränderungen. Die S11 Aarau-Zürich HB-Winterthur-Seuzach/Wila hält neu integral in Othmarsingen. Zudem verkehren die Zusatzzüge der S11 während der Hauptverkehrszeit neu täglich statt nur wochentags.

Weiter halten neu alle Züge des RegioExpress Olten-Wettingen an der Haltestelle Wildegg. Die S26 aus Olten-Schönenwerd vermittelt neu in Aarau (statt bisher Lenzburg) Anschluss an den RegioExpress nach Zürich HB.

Am Samstag und Sonntag verkehren neu jeweils am Morgen zwei Zugpaare zwischen Olten-Aarau-Arth-Goldau und am Abend von Arth-Goldau nach Aarau.

Der Halt in Dulliken auf der S23 kann vorerst nur am Wochenende eingeführt werden. Grund dafür sind gemäss SBB-Angaben Bauarbeiten in den Bahnhöfen Mägenwil und Lenzburg, für die aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit reduziert werden muss.

Die dafür benötigte Fahrzeit führt dazu, dass der Halt in Dulliken nicht integral angeboten werden kann. Als Ersatz verkehren werktags Busse zwischen Dulliken und Däniken, die in Däniken den Anschluss von und auf die S23 sicherstellen.

Mehr Abendzüge zwischen Olten und Biel

Ab dem Fahrplanwechsel werden die Abendzüge ab 22 Uhr zwischen Olten und Biel neu täglich statt nur am Wochenende verkehren. Und die Züge der Linie 23 der S-Bahnen Aargau zwischen Langenthal und Olten, welche bisher nur von Montag bis Freitag eingesetzt wurden, verkehren neu auch am Wochenende.

Damit kann nach Angaben der SBB zwischen diesen beiden Ortschaften täglich von 7 bis 20 Uhr der Halbstundentakt angeboten werden.

Schneller mit dem Zug von der Zentralschweiz in die Sonnenstube

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember kommen auch Zugreisende von der Zentralschweiz schneller ins Tessin und nach Mailand. Für die Pendlerinnen und Pendler zwischen Luzern, Zug und Zürich gibt es mehr Sitzplätze.

Der IR70, der in Luzern jeweils zur vollen Stunde nach Zürich losfährt, hält neu nicht mehr in Thalwil. Dies sei aus betrieblichen Gründen der Fall, teilten die SBB am Mittwoch mit. Dafür profitierten die Reisenden zwischen Luzern und Zürich von einer um vier Minuten kürzeren Fahrzeit. Neu beträgt die Reisezeit 41 Minuten. Um der grossen Nachfrage auf diesem Abschnitt nachzukommen, werden die SBB auf den IR70 die FV-Dosto einsetzen, welche über mehr Sitzplätze verfügten, heisst es weiter.

Deutliche kürzere Fahrzeiten

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten am Ostufer des Zugersees erhält Luzern wieder zweistündige Verbindungen durch den Gotthard Basistunnel und neu durch den Ceneri-Basistunnel. Die Fahrzeit nach Lugano verkürzt sich dank des Ceneri-Basistunnels um 19 Minuten. Luzern erhält zudem wieder eine zweite Direktverbindung von Luzern nach Mailand.

Auch der Kanton Zug profitiert von der Fertigstellung des Ceneris und der Bauarbeiten am Ostufer des Zugersees. Die Reisezeit zwischen Zug und Mailand beträgt 2 Stunden und 50 Minuten. Zudem verkehrt die Linie S2 der Stadtbahn Zug ab Mitte Dezember wieder zwischen Zug und Arth Goldau.

Intercity-Frühverbindung vom Kanton Uri nach Zürich

Der Kanton Uri erhält eine neue Intercity-Frühverbindung nach Zürich. Zudem verkehren der IR26 ab Basel und der IR46 ab Zürich neu über Erstfeld hinaus via Gotthard-Panoramastrecke direkt ins Tessin nach Locarno. Der Umbau des Bahnhofs Altdorf verzögert sich wegen der Coronakrise, so dass die Züge den Bahnhof erst ab dem 13. Juni 2021 anfahren werden. Bis dahin verkehren weiterhin Bahnersatzbusse. (awp/mc/pg)

