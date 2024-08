SBB: Erster Zug fährt durch instandgesetzte Gotthard-Weströhre

TCS erwartet starke Auswirkungen der A13-Sperrung auf Gotthard

Der TCS empfiehlt Reisenden, möglichst nicht am Wochenende in den Süden zu fahren und eine Alternativroute zu prüfen. Uri strebt wegen dem zu erwartenden Zusatzverkehr am Gotthard interkantonale Lösungen an. Währenddessen befürchtet der Kanton Tessin eine vollständige «Verkehrslähmung».