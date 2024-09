SBB und die Swiss verlängern ihre Partnerschaft beim «Flugzug»

Zürich/Bern – Die SBB und die Swiss wollen ihre ursprünglich auf fünf Jahre begrenzte Partnerschaft beim «Flugzug» nun unbefristet fortsetzen. Zudem bauen sie ihr Angebot um vier Destinationen in Graubünden aus.

Neu werden die Ziele Chur, Davos, Klosters und St. Moritz ins Angebot aufgenommen, womit das so genannte «Swiss Air Rail»-Netz 21 Destinationen umfasst, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Diese 21 Destinationen können in Verbindung mit einem Swiss-Flug gebucht werden, wobei das Flugticket auch für die Bahnfahrt vom oder zum Flughafen gilt. Fluggäste müssen so nur einmal einchecken und erhalten Boardingpass und Zugbillett von der Swiss.

Für das laufende Jahr erwarten die Swiss und die SBB ein Nachfragewachstum von 15 Prozent. Neben 19 Städten und Ferienorten in der Schweiz gehören auch Bregenz und München zum «Flugzug»-Netz. (awp/mc/pg)