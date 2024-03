Schauspieler Fritz Wepper 82jährig gestorben

München – Der deutsche Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Er verstarb am Montag im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern.

Wepper hatte in den letzten Jahren mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter eine Blutvergiftung im Jahr 2011, von deren Auswirkungen er sich nie vollständig erholte, und eine Krebserkrankung im Jahr 2021.

Wepper sammelte bereits im Alter von neun Jahren erste Erfahrungen auf der Bühne und im Fernsehen, indem er in verschiedenen Kindersendungen des Bayerischen Rundfunks auftrat. Darüber hinaus war er in Produktionen am Münchner Staatstheater und am Münchner Jugendtheater zu sehen.

Der grosse Durchbruch gelang Wepper 1959. Im Antikriegsfilm «Die Brücke» spielte er den 16-jährigen Wehrmacht-Soldaten Albert Mutz. Es folgten Rollen in weiteren Kino- und Fernsehproduktionen, darunter im Edgar-Wallace-Film «Der Mann mit dem Glasauge» und in dem mit einem Oscar ausgezeichneten Musicalfilm «Cabaret» an der Seite von Liza Minelli.

Grosse Popularität erlangte Fritz Wepper aber vor allem durch seine Rolle als Harry Klein in den ZDF-Krimiserien «Der Kommissar» und anschliessend «Derrick». Von 2002 bis 2021 verkörperte der sechsfache Bambi-Preisträger in der ARD-Serie «Um Himmels Willen» den Bürgermeister Wolfgang Wöller. (mc/pg)