Schilthornbahn AG zieht positive Jahresbilanz

Interlaken – Die Festtage 2019 bis zum Jahreswechsel haben der Schilthornbahn AG neue Höchstwerte beschert. Insgesamt zieht das Unternehmen im Blick auf das vergangene Jahr eine positive Bilanz. Sorgfältige Investitionen in die Infrastruktur und gezielte Marketingaktivitäten zeigten zusätzliche positive Wirkung, beispielsweise in der Entwicklung der Beförderungszahlen, heisst es.

Während der Wintersaison 2018/2019 nahmen die Gästebeförderungen auf der Luftseilbahn um 8% zu. In der Sommersaison 2019 konnte das Rekordhoch vom Vorjahr egalisiert werden: Im Zeitraum von Mai bis September wurden insgesamt knapp 2 Millionen Gästefahrten gezählt. Diese Zahlen liegen sogar 24.8% über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Bei den insgesamt konstant hohen Frequenzen hätten gleichzeitig die Erträge optimiert werden können, hält das Unternehmen fest. Die Frequenzen stiegen auch auf der Allmendhubelbahn um 7.6% im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere während den Feiertagen 2019 erreichten die Besucherzahlen absolute Höchstwerte: Vom 28. bis 31. Dezember 2019 besuchten täglich rund 4000 Wintersportler/innen und über 1000 Ausflugsgäste das Schilthorngebiet.

Die steigenden Besucherzahlen sind auch auf die erhöhte Nachfrage aus den weltweiten Fernmärkten zurückzuführen. Die Schilthornbahn AG verstärkte im vergangenen Jahr die Marketingaktivitäten vor allem in den USA und in Südostasien (u.a. Thailand, Indonesien, Malaysia). Die Teilnahme am Swiss Travel Pass belebte zusätzlich die Nachfrage von Individualreisenden aus den Fernmärkten.

James Bond-Attraktionen und Gastronomie

Eine hohe Anziehungskraft geniessen nach wie vor die Attraktionen BOND WORLD 007, THRILL WALK, SKYLINE WALK, 007 WALK OF FAME und PIZ GLORIA VIEW. Das Drehrestaurant Piz Gloria verzeichnete eine Umsatzsteigerung von 7.3%. Das Bistro Birg bestätigt ebenfalls die Rekordzahlen vom Vorjahr (± 0%). Im Hotel Alpenruh in Mürren gingen die Umsätze wegen Erneuerungsarbeiten und einer sechswöchigen Schliessung wegen Umbau um 10% zurück. (mc/pg)

