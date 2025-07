Schweizer Hotellerie im Juni mit mehr Übernachtungen

Bauausgaben sinken 2024 – Umbau statt Neubau

Die Bauausgaben in der Schweiz sind 2024 insgesamt leicht gesunken. Vor allem Private nahmen weniger Geld in die Hand. Und anstatt Gebäude neu zu bauen, investierten die Auftraggeber mehr Geld in Umbauten und Erweiterungen.