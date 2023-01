Schweizer Hotels auch im November besser ausgelastet

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat sich auch im November weiter erholt. Knapp die Hälfte der Logiernächte wurden dabei von Gästen aus dem Ausland gebucht.

Im November stieg die Zahl der Hotel-Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Insgesamt zählte das BFS 2,1 Millionen Logiernächte.

Auf das Konto der ausländischen Gäste gingen dabei rund 1 Millionen Übernachtungen, was einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr von gut 40 Prozent entspricht. Mit 1,1 Millionen buchten auch die Gäste aus dem Inland mehr Hotelzimmer als im November 2021, allerdings fiel das Plus von knapp 7 Prozent dabei deutlich bescheidener aus.

In der Zeit von Januar bis November wurden total 35 Millionen Logiernächte verzeichnet, ein Plus von 28 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Zahl der internationalen Touristen in der Schweiz konnte auf 15,4 Millionen verdoppelt werden, während die Zahl der inländischen Gäste mit 19,6 Millionen stagnierte. (awp/mc/ps)