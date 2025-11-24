Schweizer Hotels auch im Oktober besser gebucht

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im Oktober mehr Gäste beherbergt als im Vorjahr. Gemäss der zweiten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Montag nahm die Zahl der Logiernächte um 4,3 Prozent zu.

Die aktualisierten Zahlen liegen damit leicht über der ersten Schätzung von vergangener Woche, als das BFS erst von einem Plus von 4,1 Prozent ausgegangen war. Damit setzt sich der positive Trend der Vormonate fort.

Das Wachstum wurde insbesondere von den inländischen Gästen getragen: Schweizerinnen und Schweizer sorgten im wettermässig «goldenen Oktober» für 6,1 Prozent mehr Übernachtungen als noch vor einem Jahr.

Mehr Gäste aus China

Bei den Gästen aus dem Ausland waren es im Oktober lediglich 2,4 Prozent mehr Logiernächte. Einen starken Zuwachs gab es bei Reisenden aus China (+13,9 Prozent). Bei den Gästen aus den USA betrug das Plus 5,0 Prozent.

Auch aus Europa kamen mehr Touristen in die Schweiz (+2,1 Prozent). Beim grössten europäischen Herkunftsmarkt Deutschland waren es 1,4 Prozent mehr. Beim Vereinigten Königreich (+7,5 Prozent) und bei Frankreich (+3,5 Prozent) fielen die Zuwächse derweil höher aus. Dagegen kamen aus den Niederlanden (-11,7 Prozent) deutlich weniger Gäste.

Weiter auf Rekordkurs

Von Januar bis Ende September hatte die Branche bereits 34,4 Millionen Übernachtungen (+1,9 Prozent) registriert. Mit den nun veröffentlichten Oktober-Zahlen liegt die Hotellerie vor dem Auftakt zur Wintersaison auf Kurs, den Rekord von 42,8 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahr erneut zu übertreffen.

Die definitiven und absoluten Werte für Januar bis Oktober werden am 8. Dezember publiziert. (awp/mc/pg)