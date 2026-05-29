Neuer Hotelkomplex am EuroAirport

Basel – Der EuroAirport erhält erstmals ein direkt am Terminal gelegenes Hotelangebot. Neben dem Hauptkreisel vor dem Flughafengebäude auf Schweizer Seite entsteht ein Hotelkomplex mit zwei Hotels und insgesamt 140 Zimmern. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2027 vorgesehen.

Die neuen Hotels werden den Passagieren, Airline-Crews sowie weiteren Reisenden künftig einen direkten und komfortablen Aufenthalt unmittelbar am Flughafen ermöglichen. Mit seiner Lage in unmittelbarer Nähe zum Terminal ergänzt das Projekt das bestehende Dienstleistungsangebot des EuroAirport und stärkt dessen Attraktivität als internationaler Mobilitätsstandort.

Der von der KER Hospitality-Gruppe gehaltene und betriebene Hotelkomplex umfasst zwei Marken:

80 Zimmer unter der Franchise IBIS BUDGET (2 Sterne)

60 Zimmer unter der Franchise TRIBE (4 Sterne)

Mit dem Projekt reagiert der EuroAirport auf ein seit vielen Jahren bestehendes Bedürfnis nach einem Hotel direkt auf dem Flughafengelände. Insbesondere für früh abreisende oder spät ankommende Passagiere bedeutet das neue Angebot einen deutlichen Komfortgewinn. (pd/mc/pg)