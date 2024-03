Schweizer Kinos verzeichnen 2023 10,5 Millionen Eintritte

Neuenburg – Die Schweizer Kinos verzeichneten 2023 insgesamt 10,5 Millionen Eintritte. Dies sind 16% weniger als 2019, aber 21% mehr als 2022. Mit 6,3% war der Marktanteil der Schweizer Filme 2023 grösser als im Vorjahr. Dies zeigt die Film- und Kinostatistik 2023 des Bundesamtes für Statistik.

Die Schweizer Filme brachten es 2023 gemäss den definitiven Ergebnissen auf einen Marktanteil von 6,3%, was 1,2 Prozentpunkte mehr sind als 2022. Dieser inländische Marktanteil fiel in der Deutschschweiz deutlich höher aus als in den anderen Sprachregionen. Bei über der Hälfte der Schweizer Filme, die 2023 in den Schweizer Kinos gezeigt wurden, war die Originalsprache Deutsch oder Schweizerdeutsch.

Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, verbuchten Schweizer Filme nach wie vor 21% weniger Eintritte, und zwar sowohl schweizweit als auch in der West- und Deutschschweiz. In der italienischen Schweiz lockten die Schweizer Produktionen 2023 dagegen 2,5-mal mehr Personen ins Kino als noch 2019. Dieser hohe Wert in der italienischen Schweiz ist hauptsächlich dem Film Bon Schuur Ticino von Peter Luisi zuzuschreiben, der in dieser Sprachregion 2023 nahezu die Hälfte aller Kinoeintritte generierte.

Der Betrieb in den Schweizer Kinos normalisiert sich langsam

Das Publikum kehrt allmählich wieder in die Schweizer Kinos zurück. Die verbuchten Eintritte überstiegen erstmals seit 2019 wieder die Zehn-Millionen-Grenze: Sie nahmen zwischen 2022 und 2023 um 21% zu und näherten sich wieder dem vor der Covid-19-Pandemie verzeichneten Wert von 12,5 Millionen Eintritten.

2023 wurden in den Kinosälen 100 Filme mehr gezeigt als 2022, hingegen neun Neuerscheinungen weniger. Die Zahl der Vorführungen fiel um 5% tiefer aus als 2022. Der Rückgang dieser beiden Werte zeigt, dass der deutliche Anstieg der Eintritte 2023 hauptsächlich Blockbustern zuzuschreiben ist. Die vier Filme Barbie, Avatar: The Way of Water, The Super Mario Bros. Movie und Oppenheimer generierten allein nahezu einen Viertel aller Eintritte (23%). (mc/pg)