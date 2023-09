Schweizer Spitzenorchester im Kloster Muri: «Musikkollegium Winterthur» mit Mozartprogramm

Muri – Am 14. Oktober gastiert das Musikkollegium Winterthur im Festsaal vom Kloster Muri. Gespielt wird ein Mozartprogramm unter dem Motto: «Die Familie Mozart». Denn neben Werken von Wolfgang Amadeus Mozart wird das Publikum auch ein sehr selten gespieltes Stück von seinem Sohn Franz Xaver Wolfgang Mozart erleben. Das Musikkollegium Winterthur ist eine der ältesten Musikinstitutionen Europas, denn bereits 1629 wurde es vom Geistlichen Hans Heinrich Meyer gegründet und hatte damals das Ziel, den Kirchengesang zu fördern.

Muri, 21. September 2023 – Ein Mozartabend vom Feinsten: In den ehrwürdigen Klostermauern von Muri erklingen das Violinkonzert Nr. 1, welches Mozart während einer Italienreise komponierte und die Sinfonie Nr. 35, genannt «Haffner». Mozart schuf die Sinfonie in Wien aus Anlass der Verleihung eines Adelstitels an Sigmund Haffner «der Jüngere», Humanist und Sohn des Salzburger Bürgermeisters Sigmund Haffner «der Ältere». Die Sinfonie wurde von einer bis heute unbekannten Person über Mozarts Vater Leopold bei Wolfgang Amadeus in Auftrag gegeben.

Zudem kommt ein wunderschönes Klavierkonzert von Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang Mozart zur Aufführung. Er war fünf Monate alt, als sein Vater starb und sein Leben lang trat er unter dem Namen Wolfgang Amadeus Mozart Sohn oder auch Wolfgang Gottlieb Mozart Sohn auf. Den Solopart am Piano spielt in Muri Andriy Dragan. Er stammt aus einer ukrainischen Musikerfamilie und gilt als Ausnahmetalent. Am Dirigentenpult geleitet wird der Abend von Bogdan Božović, dem Konzertmeister des Musikkollegiums. (Murikultur/mc/ps)

