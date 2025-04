Schweizer Tourismus mit starkem Winter

Zürich – Gute Schneeverhältnisse und ausländische Gäste sorgen für einen starken Winter im Schweizer Tourismus. Dies zeigt eine Umfrage der Marketingorganisation Schweiz Tourismus zur auslaufenden Wintersaison 2024/25.

Die Antworten aus dem Tourismusmarketing, den Ferienorten und -regionen sowie den Bergbahnen und der Hotellerie deuteten darauf hin, dass der Rekordwinter der Vorsaison noch übertroffen wurde, teilte Schweiz Tourismus am Dienstag mit. Für die positive Stimmung sorgten vor allem die ausländischen Touristinnen und Touristen.

Weniger Gäste aus der Schweiz

Die befragten Unterkünfte rechnen laut Umfrage im Durchschnitt mit 2 Prozent mehr Übernachtungen. Bei den Tagesausflügen wird für die Saison 2024/25 gar ein Wachstum von 3 Prozent gegenüber dem Vorwinter erwartet.

Wie schon im Sommer sticht das starke Wachstum bei den Gästen aus den USA hervor. «Der Herkunftsmarkt USA ist zunehmend auch stark im Winter», sagt Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, stellvertretend für die gesamte Branche. Aber auch die Gästezahlen aus Europa waren vielerorts stark.

Der Heimmarkt gehöre dagegen nicht zu den Treibern dieser Wintersaison. Vielerorts wurden deutlich weniger Schweizer Gäste gezählt als noch vor einem Jahr.

Viele Skigebiete noch bis Ostern offen

Ein positiver Treiber war das Wetter. «Unten grau – oben blau», hiess es während vieler Tage und Wochen in den Wetterberichten. Frühe und ergiebige Schneefälle hätten ausserdem für einen starken Saisonstart und darüber hinaus für ausgezeichnete Bedingungen gesorgt, so Schweiz Tourismus.

Und während in tieferen Lagen bereits der Frühling Einzug hält, dauert der Winter in den höheren Lagen weiter an. So halten 58 Prozent der befragten Bergbahnen den Wintersportbetrieb bis und mit Ostern aufrecht, 12 Prozent sogar darüber hinaus. Nur 30 Prozent der Befragten haben die Wintersaison bereits beendet. (awp/mc/ps)

Schweiz Tourismus