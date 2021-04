Schweizerinnen und Schweizer plagt das Fernweh

Glattbrugg – Die Sehnsucht nach Auslandreisen ist bei den Kundinnen und Kunden von Hotelplan Suisse gross. Ebenso jedoch auch das Bedürfnis nach Sicherheit und flexiblen Annullationsbedingungen. Dies ergibt eine Kundenumfrage des Schweizer Reiseveranstalters.

Hotelplan Suisse wollte herausfinden, unter welchen Umständen Kunden in den nächsten Monaten wieder ins Ausland reisen werden und welche Erwartungen sie an einen Reiseveranstalter in der derzeitigen Lage haben. Dazu hat Hotelplan eine Kundenumfrage lanciert, an welcher rund 13’000 Personen teilgenommen haben. Die Resultate zeigen deutlich, dass das Bedürfnis nach Ferien im Ausland gross ist. Dabei ist die Reiselust in der Romandie grösser als in der Deutschschweiz. 65% der befragten Romands gaben an, dass sie aktuell sehr grosse Lust nach Ferien haben. In der Deutschschweiz sind es 47%, die aktuell in die Ferien reisen möchten.

Aktuelle Situation hält vom Buchen ab

Der Grossteil aller Befragten (60%) gab jedoch an, dass die Pandemie sie aktuell noch davon abhält, ins Ausland zu reisen. „Die Umfrage zeigt, dass das Nachholbedürfnis bei unseren Kundinnen und Kunden gross ist und sie sich eine Auszeit von den Corona-Massnahmen in der Schweiz wünschen. Die volatilen Reisebestimmungen der verschiedenen Länder sowie die Testpflicht bei Ein- und Rückreise hält sie aktuell jedoch noch davon ab, ihre nächsten Ferien zu planen und zu buchen“, sagt Tim Bachmann, CEO Hotelplan Suisse. 47% aller Befragten gaben an, dass sie wieder ins Ausland reisen werden, sobald sie gegen Covid-19 geimpft sind und 63% ziehen eine Auslandreise in Betracht, sofern sie für ihre Reise keinen Covid-19 Test machen müssen. Zudem gaben 44% der Befragten an, aktuell nicht ins Ausland zu reisen, da die Sorge vor einer Corona-Erkrankung gross ist oder dass sie aufgrund ihrer sozialen Verantwortung momentan nicht Reisen möchten (47% aller Befragten).

Sicherheit & flexible Annullationsbedingungen gewünscht

Wie den Auswertungen der Kundenumfrage weiter zu entnehmen ist, wünschen sich 76% der Kundinnen und Kunden Sicherheit sowie flexible Annullationsbedingungen von Reiseveranstaltern. Ebenfalls ist der Wunsch nach Informationen über aktuelle Reisebestimmungen sehr ausgeprägt (64%). Die Gewährleistung eines unkomplizierten Ablaufs der Reise inklusive Organisation aller benötigten Unterlagen und PCR-Test ist ebenfalls ein grosses Bedürfnis (55%). (Hotelplan/mc)