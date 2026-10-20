Sommer 2027: TUI baut das Ferienprogramm ab Bern mit Patras aus

Zürich – TUI Suisse baut ihr Ferienangebot ab Bern für den Sommer 2027 aus und setzt auf mehr Kapazität sowie ein neues Griechenland-Ziel. Gemeinsam mit dem Flugpartner Helvetic Airways startet Anfang Juli eine neue Direktverbindung nach Patras auf dem Westpeloponnes. Gleichzeitig erweitert TUI ihr Sitzplatzangebot für die besonders gefragten Destinationen Kreta, Rhodos und Kos und bietet damit so viele Plätze ab Bern an wie noch nie. Ergänzt wird das Sommerprogramm durch Flüge nach Mallorca, Tunesien und Zypern.

«Mit Patras bieten wir unseren Gästen ab dem kommenden Sommer eine Direktverbindung in eine der vielseitigsten Ferienregionen Griechenlands. Gleichzeitig bauen wir unser Angebot für Reisende aus der Region Bern und der Romandie gezielt aus. Damit stärken wir unsere Präsenz in diesen wichtigen Regionen und auch den Flughafen Bern als komfortablen und unkomplizierten Ausgangspunkt für Ferienreisen ans Mittelmeer», sagt Nicole Pfammatter, Managing Director von TUI Suisse.

Neuer direkter Zugang zum Westpeloponnes

Die Flüge nach Patras werden jeweils freitags in zwei Reisezeiträumen angeboten: vom 2. Juli bis 6. August 2027 sowie vom 17. September bis 15. Oktober 2027. Hin- und Rückflüge sind ab CHF 399 buchbar. Ergänzt wird das Flugangebot durch ein hochwertiges Hotelportfolio in der Region Kyllini-Patras, darunter der Robinson Kyllini Beach oder das La Riveria & Oasis oder das Mandola Rosa von Grecotel. Der Westpeloponnes überzeugt mit kilometerlangen Sandstränden entlang der Küste des Ionischen Meeres und bietet zugleich ideale Voraussetzungen für kulturelle Entdeckungen. Zu den Höhepunkten zählt das antike Olympia, die Geburtsstätte der Olympischen Spiele und eine der bedeutendsten archäologischen Stätten Griechenlands.

Vielfältiges Sommerprogramm ab Bern

Neben Patras umfasst das Sommerprogramm 2027 ab Bern weitere beliebte Ferienziele rund ums Mittelmeer. Heraklion auf Kreta wird jeweils mittwochs und samstags angeflogen (ab 5. Juni), Palma de Mallorca donnerstags und sonntags (ab 3. Juni). Ergänzt wird das Angebot durch Rhodos (sonntags ab 6. Juni), Larnaca (samstags ab 6. Juni), Djerba (freitags ab 4. Juni) und Kos (montags ab 7. Juni). (pd/mc/pg)