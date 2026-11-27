München – Die Vorfreude auf frisch präparierte Pisten steigt und mit ihr die Frage, was ein Skitag in dieser Saison eigentlich kostet. Skipass, Unterkunft, Anreise: Winterferien in den Bergen sind schnell eine Frage des Budgets. Wie gross die Preisunterschiede zwischen Europas Skigebieten tatsächlich sind, zeigt die neueste Datenerhebung vom Ferienhaus-Portal Holidu. Es wurden 265 Skigebiete in Europa ab 20 Pistenkilometern analysiert und die Tagespreise für Skipässe mit den Unterkunftskosten pro Person kombiniert.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Spitzenreiter Zermatt: Zermatt ist mit 283.98 Franken pro Tag das teuerste Skigebiet Europas, mehr als siebenmal so teuer wie Roubion les Buisses in Frankreich, das mit 37.85 Franken das günstigste ist.

Zermatt ist mit 283.98 Franken pro Tag das teuerste Skigebiet Europas, mehr als siebenmal so teuer wie Roubion les Buisses in Frankreich, das mit 37.85 Franken das günstigste ist. Frankreich als Spartipp: Neun der zehn günstigsten Skigebiete Europas liegen in Frankreich, die teuersten dagegen in der Schweiz, in Italien und in Österreich.

Neun der zehn günstigsten Skigebiete Europas liegen in Frankreich, die teuersten dagegen in der Schweiz, in Italien und in Österreich. Grosse Preisspanne in der Schweiz: Savognin ist mit rund 99 Franken pro Tag das günstigste Schweizer Skigebiet, Zermatt kostet fast dreimal so viel.

Die Top 3 der günstigsten Skigebiete Europas (Durchschnitt pro Person und Tag für Skipass und Unterkunft)

Roubion les Buisses, Frankreich | CHF 37.85

Roubion les Buisses kehrt an die Spitze zurück: Das kleine Skigebiet in den Seealpen war bereits 2023/24 das günstigste Europas und springt nach Platz 5 im Vorjahr wieder auf Rang 1. Im Hinterland von Nizza gelegen, verbindet es alpines Skifahren mit südlicher Sonne. Die 30 Pistenkilometer sind überschaubar, ruhig und ideal für Familien und Einsteiger. Günstiger kommt man in Europa nicht auf die Piste: Ein Tages-Skipass kostet konstant rund 19 Franken, Unterkünfte 24 Franken pro Person und Nacht über Weihnachten und 14 Franken Ende März. Gesamtes Skigebiet: 30 km

Réallon, Frankreich | CHF 40.14

Réallon ist der Dauerbrenner unter den Spartipps und steht die vierte Saison in Folge in den Top 3. Das Skigebiet in den Hautes-Alpes liegt zwischen 1.560 und 2.140 Metern und blickt auf den türkisfarbenen Lac de Serre-Ponçon. Auf 30 Pistenkilometern finden Einsteiger und Genussfahrer sonnige Hänge ohne Gedränge. Mit rund 18 Franken pro Person und Nacht in der Hauptsaison und 12 Franken in der Nebensaison bietet Réallon die günstigsten Unterkünfte aller untersuchtenSkigebiete. Die Kosten für einen Tages-Skipass belaufen sich auf 27.94 Franken in der

Hauptsaison und 22.43 Franken in der Nebensaison. Gesamtes Skigebiet: 40 km

Gresse en Vercors, Frankreich | CHF 45.79

Gresse en Vercors liegt am Fuss des markanten Mont Aiguille im Süden des Naturparks Vercors, rund eine Autostunde von Grenoble entfernt. Das familiäre Skigebiet bietet 20 Pistenkilometer vor der Kulisse der Kalksteinwände des Vercors-Massivs und ist eine ruhige Alternative zu den grossen Resorts der Isère. Im Ranking rückt Gresse en Vercors von Platz 7 auf Platz 3 vor. Ein

Tag Skifahren kostet 25.23 Franken in der Haupt- und 21.50 Franken in der Nebensaison, Unterkünfte 29 bzw. 16 Franken pro Person und Nacht. Gesamtes Skigebiet: 20 km



Le Mourtis, Frankreich | CHF 48.13 | Gesamtes Skigebiet: 25 km Sierra de Béjar, Spanien | CHF 49.53 | Gesamtes Skigebiet: 26,8 km Lans en Vercors, Frankreich | CHF 51.38 | Gesamtes Skigebiet: 24 km Le Collet d’Allevard, Frankreich | CHF 51.40 | Gesamtes Skigebiet: 35 km Chabanon, Frankreich | CHF 51.59 | Gesamtes Skigebiet: 40 km Aillons-Margériaz, Frankreich | CHF 51.78 | Gesamtes Skigebiet: 24 km Saint-Léger-les-Mélèzes, Frankreich | CHF 53.74 | Gesamtes Skigebiet: 24 km

Die Top 3 der teuersten Skigebiete Europas (Durchschnitt pro Person und Tag für Skipass und Unterkunft)

Zermatt, Schweiz | CHF 283.98

Zermatt ist das teuerste Skigebiet Europas und kostet als einziges mehr als 280 Franken pro Tag. Unter dem Matterhorn fahren Wintersportler auf bis zu 200 Pistenkilometern im Schweizer Teil des Skigebiets, das bis auf 3.883 Meter am Klein Matterhorn reicht und zu den schneesichersten der Alpen zählt. Das autofreie Dorf im Wallis setzt auf Luxushotels und Gourmetküche. Auch der Tagespreis für ein Skiticket ist hier mit 104 Franken in der Hauptsaison teurer als irgendwo sonst in Europa, in der Nebensaison kostet er 92 Franken. Unterkünfte liegen bei 228 Franken pro Person und Nacht über Weihnachten und 144 Franken Ende März. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Tagespreis um gut 11 Prozent. Gesamtes Skigebiet: 200 km

Cortina d’Ampezzo, Italien | CHF 271.50

Cortina d’Ampezzo, Austragungsort der Olympischen Winterspiele im Februar 2026, bleibt eines der exklusivsten Skiziele Europas. Die „Königin der Dolomiten“ liegt inmitten des UNESCO-Welterbes auf 1.224 bis 2.930 Metern und bietet 120 Pistenkilometer für alle Könnerstufen. Nirgendwo sonst sind Unterkünfte in der Hauptsaison so teuer: 288 Franken pro Person und Nacht

über Weihnachten, 106 Franken Ende März. Das Skiticket kostet 78.50 Franken in der Haupt- und 71 Franken in der Nebensaison. Gesamtes Skigebiet: 120 km

St. Moritz – Corviglia, Schweiz | CHF 246.72

St. Moritz im Oberengadin ist der Inbegriff des glamourösen Wintersports und landet bei den Gesamtkosten auf Platz 3. Corviglia ist der Hausberg des Nobelorts mit 155 Pistenkilometern, sonnigen Hängen und Blick auf die Engadiner Seenlandschaft. Preistreiber ist vor allem die Weihnachtswoche: Die Unterkunft kostet dann im Schnitt 224 Franken pro Person und Nacht, Ende März nur noch 98 Franken. Auch der Skipass ist relativ kostspielig. St. Moritz setzt auf dynamische Preise, ein Tagespass kostet über Weihnachten bis zu 96.50 Franken und Ende März bis zu 74.50 Franken. Gesamtes Skigebiet: 155 km



Obergurgl-Hochgurgl, Österreich | CHF 245.33 | Gesamtes Skigebiet: 112 km Ski Arlberg (St. Anton/Lech/Zürs/Warth/Schröcken), Österreich | CHF 239.25 | Gesamtes Skigebiet: 301 km Hintertuxer Gletscher, Österreich | CHF 238.79 | Gesamtes Skigebiet: 64 km Obertauern, Österreich | CHF 229.91 | Gesamtes Skigebiet: 100 km Madonna di Campiglio, Italien | CHF 222.43 | Gesamtes Skigebiet: 60 km Val Gardena (Gröden), Italien | CHF 220.09 | Gesamtes Skigebiet: 175 km Ischgl, Österreich | CHF 219.16 | Gesamtes Skigebiet: 239 km

Für die Studie wurden 265 Skigebiete in Europa mit mindestens 20 Pistenkilometern untersucht. Berücksichtigt wurden die Reisezeiträume vom 21.12.2026 bis 27.12.2026 (Hauptsaison) und vom 22.03.2027 bis 28.03.2027 (Nebensaison). Folgende Daten flossen in die Analyse ein:



● Unterkunft: Medianpreise für Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Skigebiet pro Person und Nacht aus der internen Datenbank.

● Skipass: Tagespreise für Erwachsene von den offiziellen Websites der Skigebiete. Preise in Euro wurden in Schweizer Franken umgerechnet, fehlende Preise für 2026/27 durch die Preise für 2025/26 ersetzt

Der Tagespreis pro Person ergibt sich aus der Summe von Unterkunft und Skipass. Er wurde für beide Saisons berechnet, das Ranking basiert auf dem Durchschnitt. Bei gleichem Preis entscheidet die grössere Anzahl an Pistenkilometern. Die Länderdurchschnitte sind Mittelwerte aller Skigebiete eines Landes, berücksichtigt wurden nur Länder mit mindestens vier Skigebieten. Der Vorjahresvergleich basiert auf den 261 Skigebieten, die in beiden Ausgaben enthalten sind. Die Datenerhebung erfolgte im Oktober 2026. (Holidu/mc)