Song TOGETHER – ein Aufruf zum friedlichen Miteinander

Wollerau – Das Jahr 2020 hat es in sich. Nachdem die Menschheit durch die Corona-Krise gegangen ist, machen sich weltweit rassistische Handlungen breit. Während populistische Politiker einen Keil zwischen die Menschen schlagen wollen, bekunden Tausende von Menschen ihre Solidarität miteinander und demonstrieren weitgehend friedlich für Gleichheit und gegen Rassismus. Auch im Kampf gegen eine weitere globale Herausforderung, die Abwendung der Klimakatastrophe, ist ein Miteinander der Menschen gefordert. Und da knüpft TOGETHER, der neue Song von BB The Artist, an.

Ein Zeichen der Hoffnung

„Mit TOGETHER will ich ein positives Zeichen in einem zunehmend von Konflikten geprägten Umfeld setzen“ sagt BB The Artist. „Im Gegensatz zur Politik bringt Musik Menschen zusammen – unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Überzeugungen.“ Musik-Idole wie Bob Dylan, Joan Baez oder Juanes boten mit ihren Friedensaktivitäten und Musik Inspiration für den Song.

Prominente Unterstützung

„Für TOGETHER – eine zu 100% Schweizer Produktion – habe ich prominente Unterstützung erhalten. Besonders freue ich mich, dass wir „Voice of Germany 2019“ Star Freschta Akbarzada, kurz Freschta, für die Backing Vocals gewinnen konnten, obwohl sie zurzeit intensiv an ihren neuen Songs arbeitet. Mit ihrer kraftvollen und gleichwohl feinen Stimme, ist die Künstlerin ein wahrer Gewinn für den Song. Eine weitere wertvolle Unterstützung bei den Backvocals bot Martina Noser von evesgarden.ch. Last but not least will ich Markus Glur von skytonemusic.com, übrigens auch Freschta’s Produzent, für die klasse Produktion des Songs danken.“

Der Song ist auf allen führenden Plattformen erhältlich – von Spotfiy über Deezer und Apple Music bis hin zu Amazon Music. (BB The Artist/mc/ps)