Spitzentag am Zürcher Flughafen mit 111’000 Passagieren

Zürich – Der bisherige Spitzentag dieses Sommers am Flughafen Zürich war der 26. Juli. 111’000 Passagiere reisten an diesem Tag über Zürich. Der Allzeit-Rekord wurde damit allerdings nicht geknackt. Dieser stammt aus dem Sommer 2019 und liegt bei 115’000 Fluggästen.

Zu den beliebtesten Destinationen gehörten in diesem Juli Orte im Mittelmeerraum und in Amerika, wie der Flughafen am Montag mitteilte. Insgesamt bedienen derzeit 62 Airlines 200 Destinationen ab dem Flughafen Zürich.

Insgesamt zeigte sich der Flughafen zufrieden mit dem Sommerbetrieb. Die Wartezeiten beim Check-in, an der Sicherheitskontrolle und an der Grenzkontrolle hätten verkürzt werden können. «Nicht zufriedenstellend» sei jedoch die grosse Zahl an Verspätungen. Gegenüber dem Vorjahr konnte die Pünktlichkeit bis zu den Sommermonaten verbessert werden. Die Pünktlichkeitsrate im stark frequentierten Sommer nahm wegen einschneidenden Regulierungen der europäischen Flugsicherungen, der vielen Gewitter sowie der angespannten geopolitischen Lage in Osteuropa und in Nahost gegenüber den Vormonaten ab, so der Flughafen in einer Mitteilung.

Um die Verspätungen zu reduzieren hat die Flughafen Zürich AG gemeinsam mit den Partnern SWISS, Swissport und Skyguide zahlreiche kurzfristig umsetzbare Massnahmen realisiert, welche bereits Wirkung zeigen. Der grösste Hebel zur Reduktion von Verspätungen liegt jedoch in langfristigen Massnahmen, die leider teilweise viele Jahre dauern, bis sie umgesetzt werden dürfen. Dazu gehören u.a. die Entflechtung der Flugrouten (z.B. Start Süd Straight bei Bise). (awp/mc/pg)