Start der neuen SRF-Krimiserie «Maloney»

Zürich – SRF startet mit neuer Krimiserie «Maloney» ins Jahr 2025. Das Radio SRF 3-Kult-Hörspiel «Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney» wurde zu einer Fernsehserie adaptiert und wird ab 1. Januar 2025 in zehn Folgen auf SRF 1 ausgestrahlt. Gedreht wurde die Krimikomödie im Film-noir-Stil in der Region Zürich. Die Hauptrollen sind mit Marcus Signer («Wilder», «Der Goalie bin ig») und Stefan Kurt («Die goldenen Jahre», «Frieden») besetzt. Die Zürcher Produktionsfirma C-Films war verantwortlich für die Dreharbeiten.

Die Fernseh-Adaption von «Maloney» wird, wie bereits die Hörspiel-Reihe, ausschliesslich aus der Perspektive von Philip Maloney erzählt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu seinen Vertrauten, mit denen er seine Beobachtungen teilt. Der Meisterdetektiv ermittelt in ganz unterschiedlichen Milieus und trifft dabei auf habgierige Unternehmerinnen, korrupte Politiker, untreue Ehepartner und gefährliche Kriminelle. Dem Polizisten, seinem liebsten Feind, Rivalen und Wegbegleiter, ist er immer einen Schritt voraus. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei seine Komplizen, mit denen er seine Beobachtungen teilt.

Marcus Signer und Stefan Kurt in den Hauptrollen

Der renommierte Privatdetektiv Philip Maloney wird von Marcus Signer verkörpert, der für seine Darstellungen in den SRF-Produktionen «Wilder» und «Der Goalie bin ig» mehrfach ausgezeichnet wurde. Stefan Kurt, bekannt aus «Die goldenen Jahre» und «Frieden», übernimmt die Rolle seines Gegenspielers, des Polizisten. Auch die Nebenrollen sind namhaft besetzt. In den ersten drei Episoden sind unter anderen Bettina Stucky und Gilles Tschudi als Anwaltspaar Schimpf, Martin Vischer als Chef einer Käsefabrik sowie Elisa Plüss als Schlafwandlerin Emilia Dobek zu sehen. Die Regie führten Michael Schaerer, bekannt aus «Tatort – Von Affen und Menschen» und «Frieden», sowie Newcomer Luca Ribler.

Die neue SRF-Serie «Maloney» basiert auf den über 400 verfassten Fällen von Roger Graf. Die Drehbücher wurden von Headautor Luca Ribler mit den Autorinnen und Autoren Christian Wehrlin, Pascal Glatz, Noëmi Steffen, Fanny Nussbaumer und Remy Blaser entwickelt. Roger Graf wirkte als Dialogbearbeiter mit.

Die Zürcher Produktionsfirma C-Films unter der Leitung von Martin Joss und Peter Reichenbach produzierten «Maloney». «Maloney ist ein Stück Schweizer Kulturgeschichte. Es ist ein grosses Privileg, dass uns SRF und Autor Roger Graf das Vertrauen geschenkt haben, dieses Werk als TV-Serie zu adaptieren.»

Die Krimikomödie wurde in zwei Teilen produziert. Die Dreharbeiten fanden in Zürich und Umgebung statt und wurden im November 2024 beendet. Die insgesamt zehn Episoden werden bei SRF ab 1. Januar 2025 verteilt über das ganze Jahr ausgestrahlt. Ab 29. Dezember 2024 ist «Maloney» auf Play SRF verfügbar. (pd/mc/pg)