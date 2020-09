«Stay KooooK»: Erstes Extended-Stay-Hotel der SV Group in Bern eröffnet

Bern – Im Berner Wankdorf Quartier hat die SV Group ihr erstes selbst entwickeltes Hotelkonzept «Stay KooooK» eröffnet. Für Gäste, die das Gefühl der eigenen vier Wände und somit von Ruhe und Geborgenheit suchen, sich gerne selbst organisieren und gleichzeitig auf den sicheren Komfort eines Hotels nicht verzichten möchten, schafft die SV Group ein neues Erlebnis mit lokalem Flair. Der Clou: Dank verschiebbaren Wohnelementen lässt sich der Raum flexibel den eigenen Bedürfnissen anpassen. Stay KooooK ist somit ideal für Innenstädte, wo der Raum knapp ist.

Stay KooooK bietet das Beste aus vier modernen Übernachtungsformen: Gastgebertum und Authentizität von Airbnb, die starke Community der Hostels, Sicherheit und Professionalität wie im Hotel und die intelligente Raumnutzung von Microliving. Das neue Angebot spricht vor allem Gäste an, die eine gewisse Zeit (Extended-Stay) in Bern verbringen wollen. Aber auch Geschäfts- oder Freizeitreisende, die es für ein Projekt oder einen Städtetrip nach Bern zieht, sind im Stay KooooK willkommen.

Verschiebbares Wohnelement als Hauptmerkmal des Raumkonzepts

Das Stay Kooook in Bern Wankdorf umfasst 59 voll ausgestattete Studios (22 qm) und drei Family Studios (45 qm). Diese bieten alle modernen Annehmlichkeiten – von der eigenen Kitchenette über das grosszügige Bad bis hin zum Arbeitsplatz und Boxen mit Bluetooth-Verbindung. Das verschiebbare Wohnmodul ist dabei das herausragende Merkmal des Raumkonzepts und ein Novum in der Hotellerie. Mit einem leichten Zug am Hebel lässt sich das Wohnelement hin und herschieben und gibt entweder Platz frei für das Bett oder zur voll ausgestatteten Kitchenette mit eigenen Waschmaschine.

Begegnungszone dient als Wohnzimmer

Die Gemeinschaftsfläche des Hotels bildet das Wohnzimmer: Der offene Raum ist Begegnungszone, Arbeitsraum und Rückzugsort. Hier sind auch die Hosts daheim, die sich als Gastgeber um das Wohlbefinden der Bewohner kümmern. Eine offene Gemeinschaftsküche mit einem langen Tisch lädt zum Verweilen und Arbeiten ein. Gewächshaus, Cheminée und gemütliche Sitzgelegenheiten erinnern an das lebendige Treiben in urbanen Hinterhöfen. Ein weiteres Highlight ist die Dachterrasse mit Blick in die Alpen.

Konsequent digital

Die Abläufe im Stay KooooK in Bern Wankdorf sind digital einfach und sorgen für ein neues Gasterlebnis. So sind der Buchungs- und Check-in-check-out-Prozess durchgängig Handy-tauglich gestaltet. Der Zugang zum Gebäude und den Studios erfolgt über die eigens entwickelte Webapp. Bestandteil der digitalen Gästebetreuung ist auch das digitale Portal. Darin stellen die Hosts den Gästen exklusive Insider-Tipps und Empfehlungen für Bern zur Verfügung. Dies sind z.B. Rezepte und Kochvideos von Sternekoch Markus Arnold aus der Steinhalle in Bern, eine Musikplayliste und Inhouse Events. (mc/pg)

