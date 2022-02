Stiller Has-Sänger Endo Anaconda 66-jährig gestorben

Bern – Endo Anaconda, alias Andreas Flückiger, ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 66 Jahren gestorben. Dies bestätigten mehrere Personen gegenüber Tamedia-Zeitungen.

Mit der Band Stiller Has brachte er die Schweiz während mehr als drei Jahrzehnten zum Staunen. Sein erdiger Berner Mundartrock, gepaart mit Blues und Jazz, und seine poetischen und sprachlich virtuosen Texte haben ihn schweizweit bekannt gemacht und zu einem der ganz grossen Schweizer Musiker werden lassen.

Im März letzten Jahres veröffentlichten Stiller Has ihr neuestes und gleichzeitig auch letztes Album „Pfadfinder“. Aktuell befand sich die Band auf einer grossen Abschiedstournee, bevor sich die legendäre Formation rund um den charismatischen Frontmann und Bandleader aufgelöst hätte.

Stiller Has wurden 1989 in Bern gegründet. Zunächst als Duo mit Endo Anaconda und Balts Nill. 1995 gewann Stiller Has den Salzburger Stier und den Deutschen Kleinkunstpreis. Ab 2002 gesellte sich der Gitarrist René «Schifer» Schafer zum Duo, ein ehemaliges Mitglied von Polo Hofers Rumpelstilz. 2005 jedoch verliess Nill die Band. Zuletzt trat Anaconda mit den Musikern Boris Klečić, Roman Wyss und Bruno Dietrich auf. (mc/pg)