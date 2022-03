SV Group: Neues Hotel Moxy in Düsseldorf eröffnet

Dübendorf – Seit 28. März 2022 empfängt das Moxy Düsseldorf City die ersten Gäste. Das neue Hotel präsentiert sich stylisch, modern und übersichtlich und spricht damit junge und jung gebliebene Freizeit- und Geschäftsreisende an. Schlanke Strukturen, ein übersichtliches Angebot, das Wert auf alles Wichtige legt und eine gute Location – das macht das Moxy in Düsseldorf aus. Die Lage an der Oststrasse zwischen dem Hauptbahnhof und der beliebten Einkaufsstrasse Königsallee macht das Hotel besonders interessant für Freizeit- und Businessreisende. In nächster Nähe finden sich Geschäfte und ein abwechslungsreiches Freizeit-, Kultur- und Gastronomieangebot.

«Wir gehen mit unserem sechsten Moxy Hotel in Deutschland mit grosser Freude an den Start», sagt Beat Kuhn, Managing Director SV Hotel. Das Hotel mit 242 Zimmern wurde am 28. März 2022 eröffnet. Das neue Lifestyle Hotel bietet sechs Zimmertypen: das Moxy Sleeper mit einem Queensize-Bett; Moxy Sleeper View mit einem Queensize-Bett sowie Blick über die Dächer Düsseldorfs; Double Moxy Sleeper mit zwei Twin-Betten; Moxyfied Triple Sleeper mit einem Queensize-Bett sowie einem Schlafsessel; Moxyfied Family Sleeper mit einem Queensize-Bett sowie einer Schlafcouch; die Moxyfied View Suite mit einem Queensize-Bett und einer Schlafcouch in der 11. Etage des Hotels.

Die Zimmer bieten dem Gast was er braucht, nicht mehr, nicht weniger: Bad, Dusche, ein bequemes Bett, kostenloses Highspeed-WLAN, Flachbild-TV, Fitnessbereich. Wer Gesellschaft sucht, findet diese in der Lobby. Diese ist gleichzeitig gemütliche Bibliothek, Bar und Lounge mit Musik und ist damit viel mehr als ein Empfangsbereich – sie ist das Herzstück des Hotels. Das Vier-Zonen-Konzept der Lobby ist typisch für Moxy. Der Bereich bietet viel Platz, um sich zu vernetzen, sei es im Austausch mit anderen Gästen oder mit der Crew.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Marriott International und ON Real Estate GmbH

Die Marke Moxy ist Teil des Portfolios von Marriott International – ebenso wie Renaissance, Courtyard und Residence Inn, die drei weiteren Marriott Marken im Portfolio von SV Hotel. Insgesamt führt SV Hotel bereits acht Hotels der Marke Moxy, sechs davon in Deutschland, zwei in der Schweiz. (mc/pg)