Swiss Charity Concert 2023: Benefizkonzert für Save the Children

Zürich – Am 24. November laden die Kinderrechtsorganisation Save the Children und die Strategieberatung Kearney zum «Swiss Charity Concert», sowie der Verleihung des «Swiss Charity Award» in die Tonhalle Zürich ein.

Es spielen der Geiger Koh Gabriel Kameda, die Swiss Charity Award-Preisträgerin 2023 Ilva Eigus und das Praga Camerata Symphonic Orchestra unter der Leitung des Initiators, Pianisten und Dirigenten Victor Dijon de Monteton. Weitere Informationen und Tickets ab 25 CHF unter www.swiss-charity-concert.ch

Das 2011 vom Unternehmensberater, Dirigenten und Pianisten Victor Dijon de Monteton ins Leben gerufene «Swiss Charity Concert» zugunsten der Kinderschutzorganisation Save The Children fördert mit dem im Rahmen des Konzerts verliehenem «Swiss Charity Award» junge, musikalische Talente. In diesem Jahr geht der Preis an die 16jährige Schweizer Violinistin Ilva Eigus. Zusammen mit dem aus Japan stammenden Geiger Koh Gabriel Kameda hat Dijon de Monteton ein musikalisch anspruchsvolles Programm mit ausgewählten Meisterwerken erarbeitet, das am 24. November in der Tonhalle Zürich, begleitet vom renommierten Praga Camerata Symphonic Orchestra, aufgeführt wird. Mit dem Erlös des Konzerts wird die Kinderrechtsorganisation Save the Children unterstützt, die sich weltweit für benachteiligte Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten einsetzt. Auf dem Programm stehen Dmitri Schostakowitsch Walzer Nr. 2 (Eyes Wide Shut-Soundtrack), Giacomo Puccinis Arie «Nessun dorma» aus «Turandot», Arturo Márquez «Danzón Nr. 2», Camille Saint-Saëns Violinkonzert Nr. 3 h-Moll op. 61. und Nikolaj Rimskij-Korsakows «Capriccio espagnol» op. 34. (Kearney/mc/ps)