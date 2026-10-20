Swiss gewinnt World Travel Award für beste Business Class Europas

Zürich – Swiss International Airlines (SWISS) hat bei den World Travel Awards 2026 den Titel «Europe’s Leading Airline – Business Class» gewonnen. Bereits im Vorjahr wurde die Airline in dieser Kategorie ausgezeichnet. Der Erfolg würdigt das hochwertige Reiseerlebnis und den persönlichen Service, den SWISS ihren Gästen bietet.

Die World Travel Awards gehören zu den bekanntesten Auszeichnungen der internationalen Reise- und Tourismusbranche. Jedes Jahr stimmen Fachleute aus der Reiseindustrie sowie Reisende aus aller Welt über die Gewinnerinnen und Gewinner ab.

«Dass wir diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in Folge erhalten, freut uns ausserordentlich. Sie würdigt insbesondere das Engagement unserer Mitarbeitenden, die mit ihrer Gastfreundschaft und ihrem persönlichen Service jeden Tag dazu beitragen, dass sich unsere Gäste am Boden und in der Luft bestens aufgehoben fühlen», sagt Stefan Vasic, Head of Guest Experience, Brand Management & Marketing bei Swiss.

«Dieser Award macht uns stolz und ist zugleich Ansporn, für unsere Gäste immer noch ein Stück besser zu werden. Mit SWISS Senses schaffen wir auf der Langstrecke ein neues Reiseerlebnis mit mehr Komfort, Privatsphäre und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei stehen für uns immer die Menschen im Mittelpunkt: unsere Gäste mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und unsere Mitarbeitenden, die mit ihrem persönlichen Service den Unterschied machen.» (pd/mc/pg)