Tag der offenen Tür im Kunsthaus Zürich

Zürich – Am Samstag, den 5. Oktober 2024 lädt das Kunsthaus Zürich ein zum Tag der offenen Tür. Spannende Blicke hinter die Kulissen stehen auf dem Programm. Das Kunsthaus ist offen von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Nur selten erhalten Besucherinnen und Besucher des Kunsthauses Zürich die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Kunsthauses zu werfen. Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie mehr über unsere Restaurierung, die Grafische Sammlung, die Provenienzforschung, die Bibliothek und den Technischen Dienst.

Ausstellung Malatelier

Die Ausstellungen «Walid Raad. Cotton under my feet: The Zurich chapter» sowie «Matthew Wong – Vincent van Gogh» laden zum Besuch ein. Und wer sich anschliessend selber kreativ betätigen möchte, besucht das offene Malatelier. Für Papier und Farbe ist gesorgt.

Programm

Blick hinter die Kulissen (ca. 30 Minuten)

Bibliothek: 11.00 / 12.15 / 13.30 / 14.45 / 16.00 Uhr

Grafische Sammlung: 11.15 / 12.30 / 13.45 / 15.00 / 16.15 Uhr

Provenienzforschung: 11.30 / 12.45 / 14.00 / 15.15 /16.30 Uhr

Restaurierung: 11.45 / 13.00 / 14.15 / 15.30 / 16.45 Uhr

Technischer Dienst: 12.00 / 13.15 / 14.30 / 15.45 / 17.00 Uhr

Treffpunkt in der Eingangshalle Moser-Bau. Tickets für die Führungen werden jeweils 30 Minuten vor Führungsbeginn abgegeben. Die Anzahl der Teilnehmenden ist aus Sicherheitsgründen beschränkt.

10 – 18 Uhr

Offenes Malatelier für alle

Im Malatelier lassen Jung und Alt ihrer Kreativität freien Lauf.

10 – 18 Uhr

Ausstellungen

Die Ausstellungen «Walid Raad. Cotton under my feet: The Zurich chapter» sowie «Matthew Wong – Vincent van Gogh» laden zum Besuch ein.

