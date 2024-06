TCS lanciert neuen Reiseführer fürs Wandern und Velofahren

Bern – Seit der Gründung im Jahr 1896 gehören touristische Informationen zur DNA des Touring Club Schweiz. Die Websites und Reiseführer des TCS werden jährlich mehrere Millionen Mal aufgerufen und erreichten während der Corona-Pandemie sogar Rekordzahlen. Nun ist der neue Ratgeber für Wander- und Velobegeisterte erschienen. Er enthält alle notwendigen medizinischen und touristischen Informationen für den Outdoor-Bereich und kann von TCS-Mitgliedern kostenlos heruntergeladen oder in gedruckter Form bestellt werden.

Mit der Herausgabe des sechsten Reiseführers «Wandern und Velofahren Outdoor» setzt der Touring Club Schweiz (TCS) seine Mission fort, Reisende auf ihren Abenteuern zu begleiten. Dieser Führer wurde für Natur- und Outdoor-Fans konzipiert und bietet eine Fülle von praktischen Informationen und Ratschlägen, um das Beste aus Wanderungen und Velotouren herauszuholen.

Ergänzung der bisherigen TCS Gesundheits- und Reiseführern

Die Ausgabe zum Thema Wandern und Velofahren ergänzt die TCS-Reiseführer-Reihe, die bereits fünf weitere Ratgeber umfasst: «Camping und Gesundheit», «Gesund reisen im winterlichen Europa», «Gesund reisen auf Kreuzfahrten», «Gesund reisen in Südeuropa» und «Gesund reisen in Afrika». Insgesamt wurden die Reiseführer, die für TCS-Mitglieder kostenlos sind, über 100’000 Mal heruntergeladen. Sie alle enthalten Interviews und Tipps von Schweizer Ärztinnen und Ärzten zu Gesundheitsthemen rund ums Reisen. Sie sind eine wertvolle Ergänzung zu den touristischen Informationen, die der TCS kostenlos auf seiner Website zur Verfügung stellt und die mehrere Millionen Mal pro Jahr aufgerufen werden.

Alle Ratgeber dienen dazu, Reisenden medizinische und sicherheitsrelevante Ratschläge zu geben. Von «Gesund reisen auf Kreuzfahrten», in dem es um die Vorbeugung von Krankheiten und Erste-Hilfe-Massnahmen bei Notfällen auf See geht, bis hin zu «Gesund reisen im winterlichen Europa», in dem spezifische Empfehlungen zur Vermeidung von Risiken durch Wintersport und Kälte gegeben werden, bietet jeder Ratgeber der Reihe ein umfassendes Spektrum praktischer Ratschläge.

Der Ratgeber «Gesund reisen in Afrika» konzentriert sich auf medizinische Vorsichtsmassnahmen bei Reisen nach Afrika, insbesondere zur Vorbeugung von Malaria und anderen Tropenkrankheiten, sowie auf Erste Hilfe bei Notfällen. Der Ratgeber «Camping und Gesundheit» bietet spezielle Ratschläge für Camperinnen und Camper, die von Lebensmittelsicherheit bis zum Umgang mit medizinischen Notfällen auf dem Campingplatz reichen.

Der Ratgeber «Gesund reisen in Südeuropa» beleuchtet Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung häufiger Gesundheitsprobleme in Mittelmeerdestinationen wie Hitzschlag und Lebensmittelinfektionen. Jeder Ratgeber wird in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem medizinischen und touristischen Bereich erstellt und garantiert so fundierte und zuverlässige Ratschläge für Reisende aller Art.

Für Sicherheit und Gesundheit

Der Ratgeber «Wandern und Velofahren Outdoor» geht über einfache Empfehlungen von Routen und Sehenswürdigkeiten hinaus. Er bietet einen ganzheitlichen Ansatz und Gesundheitstipps für die Zeit vor, während und nach einer Wanderung oder Velotour. Um ein sicheres und bereicherndes Outdoor-Erlebnis zu gewährleisten, gibt es Tipps für die Vorbereitung, die notwendige Ausrüstung, die richtige Ernährung und Erste Hilfe. Der Ratgeber kann ab Ende Juni auf der TCS-Website heruntergeladen oder in gedruckter Form bestellt werden. (TCS/mc/pg)