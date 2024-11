Tourismusberatung Kohl & Partner eröffnet Standort in Thun

Thun – Die Hotel-, Gastronomie- und Tourismusberatung Kohl & Partner eröffnet einen weiteren Standort in Thun. Zudem stösst Miriam Malzkeit als Senior Beraterin zum Team. Die Unternehmerin und Wirtschaftsfachwirtin bringt weitreichende Erfahrung in der operativen und strategischen Führung im Bereich Hotellerie mit.

Das im gesamten deutschsprachigen Raum tätige Consulting-Unternehmen Kohl & Partner begleitet Hotels, Gastronomiebetriebe, touristische Leistungsträger und Destinationen bei der Strategie-, Konzept-, und Organisationsentwicklung sowie bei Investitionsprojekten und Betriebsnachfolgen. Zudem gehören Gastro- und Hotelmasterpläne sowie Unternehmerinnen- und Unternehmer-Coaching zum Portfolio. Das Schweizer Team betreut seine Kunden schweizweit von Zürich und ab November neu auch vom Standort Thun aus und rückt damit näher an die Tourismusregionen Berner Oberland und Wallis heran.

Neu ist Miriam Malzkeit als Senior Beraterin für Kohl & Partner Schweiz tätig. Die 45-Jährige verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Hospitality-Branche. Ihr Werdegang führte sie zu verschiedenen Stationen, hauptsächlich in der Luxushotellerie in Heidelberg, London, den Niederlanden, Dubai, den Malediven und Berlin. Im Berner Oberland agierte sie zwei Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken. Im Florens Lake Resort & Spa in Oberried am Brienzersee war sie Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft des nachhaltig orientierten Resorts.

«Ich freue mich sehr, meine Erfahrung an die Kundinnen und Kunden von Kohl & Partner weitergeben zu können», sagt Miriam Malzkeit. Mit der Adresse in der Talackerstrasse 52 in Thun, wo diverse Firmen aus dem Bereich Bauplanung und Ausführung, Gastronomie und Hospitality unter dem Dach der Firma Gschwend Gastro-Bau beheimatet sind, werden sich in Form eines Kompetenzzentrums beste Synergien ergeben. Frank Reutlinger, Inhaber und Geschäftsführer von Kohl & Partner Schweiz: «Mit Miriam Malzkeit haben wir eine hochqualifizierte und international erfahrene Expertin hinzugewonnen, die unser Spektrum in den Bereichen Konzeptentwicklung, Baurecht, Um- und Neubauten von Hotels, Openings und Pre-Openings sowie in der Betreibersuche erweitern und bereichern wird.»

Von «Tourismus Fitness Coach» bis «LebensQualiMeter®»

Gegründet 1981 vom österreichischen Tourismusexperten Manfred Kohl hat sich das Consulting-Unternehmen Kohl & Partner zum führenden Ansprechpartner für Hotel-, Tourismus- und Destinationsberatung im deutschsprachigen Raum entwickelt. Ganz neu wurde zuletzt das Geschäftsfeld «Mensch & Organisation» aufgebaut. Mittlerweile verfügt Kohl & Partner in der DACH-Region über ein Netzwerk aus neun Büros in vier Ländern sowie ein internationales Team von über 40 Beraterinnen und Beratern. Zu den Produkten von Kohl & Partner gehören u.a. der «Tourismus Fitness Coach», der «LebensQualiMeter®» für touristisch geprägte Gemeinden und der «Gastro-Masterplan» für Destinationen und Tourismusregionen. (Kohl & Partner/mc/ps)

Über Kohl & Partner

Kohl & Partner ist ein unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im touristischen Raum und 40 Jahren Erfahrung. Das Tourismusberatungsunternehmen mit Head Office in Villach (Österreich) ist spezialisiert auf die Hotel- und Tourismuswirtschaft und verfügt aktuell über ein Netzwerk aus neun Büros in vier Ländern sowie ein Berater-Team von über 40 Expertinnen und Experten.

Die Kohl & Partner (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich und Thun ist spezialisiert auf die Beratung von Hotellerie & Gastronomie, Tourismusdestinationen und -Infrastrukturen. Das Schweizer Beratungsunternehmen begleitet nationale und internationale Kunden bei der Verwirklichung ihrer Geschäftsideen und betriebswirtschaftlichen Ziele. Alle Schweizer Beraterinnen und Berater verfügen über weitreichende Aus- und Weiterbildungen sowie über langjährige Berufserfahrung in der Schweizer und internationalen Hotellerie & Gastronomie und im Tourismus.