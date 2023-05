TUI Suisse erwartet im Sommer Buchungsrekord bei beliebten Zielgebieten

Zürich – Nach einem erwartungsgemäss soliden Wintergeschäft mit stabilen Buchungsvolumina leicht unterhalb des Vorpandemieniveaus steuert TUI Suisse auf einen starken Sommer 2023 zu. Der Nachholbedarf der Schweizer Gäste beim Reisen ist ungebrochen, was sich vor allem mit Blick auf die beliebteste Reisezeit des Jahres zeigt. In den vergangenen Wochen und Monaten war die Nachfrage für die Sommersaison besonders gross.

«Die aktuelle Buchungslage ist erfreulich und wir blicken sehr optimistisch auf die Sommersaison», sagt Philipp von Czapiewski, Managing Director von TUI Suisse. «Für das erwartete Nachfragewachstum haben wir frühzeitig mehr Kapazitäten bereitgestellt. Dies vor allem mit Schwerpunkt auf den klassischen Reisezielen für Badeferien. Aufgrund der anhaltenden positiven Buchungsentwicklung sind wir momentan auf Kurs, in einigen Destinationen sowohl das Niveau des Vorjahres als auch das vom Jahr 2019 zu übertreffen. Insgesamt erwarten wir ein gutes Geschäftsjahr».

Badeferien und Städtetrips besonders hoch im Kurs – neue Trenddestination Sansibar

Badeferien in Europa sind so nachgefragt wie nie. Zu den Top-Destinationen für den Sommer 2023 zählen Mallorca, Antalya, Kreta, Kos und Zypern, wo die Buchungseingänge seit einiger Zeit sogar über dem Vorpandemieniveau liegen. Aber auch andere Reiseformen wie Städtereisen liegen aktuell im Trend. Zu den nachfragestärksten Städten zählen Hamburg, London, Lissabon, Málaga und Barcelona. Bei den besonders begehrten Reisezielen auf der Fernstrecke zeigt sich ein Mix beider Reiseformen.

Neben Dubai als Top-Destination kristallisiert sich Sansibar mit der grössten Nachfragesteigerung und damit als neues Trendreiseziel in diesem Sommer heraus. Aber auch New York, die Malediven und die Dominikanische Republik sind sehr beliebt bei den Schweizer Gästen. Im Kreuzfahrtsegment des TUI Spezialisten Cruisetour zeigt sich im Sommer eine erfreuliche Nachfrage für das Mittelmeer, wobei die ebenfalls spürbare Erholung in Folge der Pandemie erwartungsgemäss verzögert ist.

Ausbau des Flugprogramms zu Top-Zielgebieten ab allen Landesflughäfen

Um während der gesamten Saison bis in den Herbst ein breites und attraktives Angebot in den nachfragestärksten Zielgebieten offerieren zu können, hat TUI das Angebot mit ihren Flugpartnern frühzeitig ausgebaut. Ab Basel umfasst das Flugangebot zwei neue Flugverbindungen mit Nouvelair nach Tunesien. Die im Vorjahr eingeführten Ziele Gran Canaria, Fuerteventura, Rhodos, Kos und Kreta werden auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Flugpartner Enter Air fortgeführt.

Ab Bern bietet TUI mit Rhodos und Zypern zwei neue Reiseziele in Zusammenarbeit mit Helvetic Airways an. Ausserdem startet das Flugprogramm bereits im Juni anstatt im Juli. Wie bereits im Vorjahr umfasst das Angebot ab Bern Flüge nach Antalya, Kos, Kreta sowie Palma de Mallorca.

In Genf stehen den Gästen neu drei wöchentliche Flüge mit Pegasus nach Antalya zur Verfügung. Auch ab Zürich ergänzt TUI das Angebot auf der Mittelstrecke mit einer neuen Pegasus-Verbindung nach Antalya, das mehrmals täglich bedient wird. Neu im Programm sind darüber hinaus Flüge nach Teneriffa und Gran Canaria in Partnerschaft mit Chair und nach Marsa Alam mit Air Cairo. Zudem hat TUI in Kooperation mit Edelweiss das Flugprogramm auf die Kapverden erstmalig bis in den Juni verlängert. Zu allen Top-Destinationen im Sommer wie Mallorca, Kreta, Zypern, Rhodos und Kos stehen mehrmals tägliche Flüge zur Wahl, teilweise an bis zu sieben Tagen pro Woche.

Auf der Fernstrecke erreichen Gäste die Malediven neu auch im Sommer zwei Mal wöchentlich mit Edelweiss und auch die neue Trend-Destination Sansibar ist im Sommer jeweils zwei Mal wöchentlich direkt an Zürich angebunden.

Mit Blick auf die beliebte Herbstsaison hatte TUI ihr Angebot ab Zürich bereits im März mit zusätzlichen Flügen und insgesamt mehr Kapazitäten zu den besonders beliebten Destinationen Hurghada und Marsa Alam in Ägypten sowie nach Heraklion und Kos verstärkt. (mc/pg)