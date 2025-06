Booking.com präsentiert die Top-Reiseziele im Sommer 2025

Zürich – Reisen ist ein ständiger Begleiter im Leben vieler Menschen und gerade mit dem nahenden Sommer steigt die Lust, die Welt zu entdecken – selbst inmitten makroökonomischer Unsicherheiten. Neue Daten der Reiseplattform Booking.com zeigen, dass dieser Sommer ganz im Zeichen grosser Pläne, ausgedehnter Reisen und bewusster Auszeiten steht. Die Vorfreude steigt: 75 % der Schweizer Freizeitreisenden freuen sich darauf, in den kommenden Monaten die Welt zu erkunden und mehr als ein Drittel (35 %) erwartet, mehr Geld fürs Reisen auszugeben als im Jahr 2024. Von sonnenverwöhnten Küsten, über pulsierende Städte, bis hin zu kulturellen Entdeckungen bieten die beliebtesten Reiseziele dieses Sommers für jede Art von Reisenden etwas. Seien es Ausflüge ans Meer in Italien oder die lebhaften Strassen in Barcelona und Spaniens goldene Strände.

Die beliebtesten Reiseziele im Sommer 2025

Barcelona, Spanien Rimini, Italien Palma de Mallorca, Spanien Lido di Jesolo, Spanien Málaga, Spanien

Familien überlassen die Ferienplanung KI

Für 45 % der Schweizer Familien stehen Ferien ganz weit oben auf der Prioritätenliste und besonders im Sommer spielen Familienurlaube eine wichtige Rolle. Familienurlaub umfasst heutzutage weitaus mehr als nur Sonne und Erholung: 81 % der Schweizer Eltern geben an, dass ihre Kinder während den Ferien in Kulturen eintauchen und neue Erfahrungen sammeln sollen.* Ob das nun bedeutet, die Küsten Italiens zu entdecken oder die köstliche Gastronomie Barcelonas zu geniessen, Schweizer Familien wollen Reisen buchen, die Neugierde und Verbundenheit wecken. Dank der fortschreitenden Technologie wird die Planung solcher Reisen immer einfacher und Familien sind Vorreiter in der Nutzung von KI zur Vereinfachung der Reiseplanung. 72 % der befragten Schweizer Familien gaben an, dass KI-Tools die Reiseplanung schneller und effizienter machen. Kein anderer Reisetyp nutzt KI-Tools so häufig wie Familien.*

Top-Reiseziele für Familien**

Rimini, Italien Lido di Jesolo, Italien Palma de Mallorca, Spanien Barcelona, Spanien Málaga, Spanien

Gen Z reist am liebsten mit Freund:innen

Gruppenreisen gewinnen diesen Sommer an Bedeutung. 15 % der Schweizer Reisenden planen Ferien mit Freund:innen. Angeführt wird dieser Trend von der Generation Z, wovon 28 % in Gruppen reisen. Gerade junge Reisende sehnen sich nach Erfahrungen, die soziale Kontakte und Natur verbinden. So bevorzugen 22 % Aktivitäten wie Sternenbeobachtungen und Outdoor-Abenteuer. Dies deckt sich mit einer generellen Tendenz, nach der 46 % aller Schweizer Reisenden Sehnsucht danach haben, natürliche Landschaften wie Seen, Bergen und Nationalparks zu erkunden.*

Top-Sommerdestinationen für Gruppen

Barcelona, Spanien Málaga, Spanien Albufeira, Portugal Palma de Mallorca, Spanien Ayia Napa, Zypern

Paare bevorzugen unvergessliche Erlebnisse

Viele Paare legen im Jahr 2025 mehr Wert auf unvergessliche Erlebnisse als auf materielle Geschenke. Zwischen den Generationen sind dabei einige Unterschiede zu erkennen. So ziehen 63 % der Millennials, 59 % der Generation Z und 39 % der Boomer gemeinsame Reisen materiellen Geschenken vor.* Dies deckt sich mit den Reiseplänen aller befragten Schweizer Reisenden, denn 46 % planen dieses Jahr eine Reise mit dem Partner oder der Partnerin. Für diejenigen, die über beliebte Reiseziele wie Rimini und Málaga nachdenken, sind versteckte Juwelen wie Triest und Villajoyosa, die beide in den Trend-Destinationen 2025 von Booking.com aufgeführt sind, interessante Alternativen. Sie bieten bereichernde kulturelle Erfahrungen und malerische Landschaften und sind somit die idealen Stopps auf einer romantischen Reiseroute.

Die beliebtesten Sommerdestinationen für Paare

Barcelona, Spanien Palma de Mallorca, Spanien Málaga, Spanien Rimini, Italien Albufeira, Portugal

Einzigartige Aufenthalte auf dem Vormarsch

Alternative Unterkunftsarten werden immer beliebter. Im Vergleich zum letzten Sommer haben die Suchanfragen weltweiter Reisenden nach alternativen Unterkunftsmöglichkeiten um 10 % zugenommen. Booking.com bietet mehr als 8.1 Millionen Angebote an Ferienhäusern, -wohnungen und anderen einzigartigen Unterkünften wie Hausbooten, Baumhäusern, Landhäusern oder Bungalows am Strand.

Ferienwohnungen und Pensionen zählen diesen Sommer unter den Schweizer Reisenden laut Suchanfragen von Kund:innen auf Booking.com nach wie vor zu den beliebtesten Unterkunftsarten, da sie Komfort, Zwecksmässigkeit und lokalen Charme bieten. Gleichzeitig suchen Schweizerinnen und Schweizer zunehmend nach anderen Unterkunftsmöglichkeiten. Die bevorzugten Unterkunftsarten variieren je nach Reisetypen:

Schweizer Gruppenreisende zeigen ein wachsendes Interesse an Riads und Villen, mit einem Anstieg der Suchanfragen im Jahresvergleich um 18 %, bzw. 16 %.

Familien interessieren sich vor allem für Campingplätze und Chalets, da diese Unterkunftsarten verzeichnen einen Anstieg der Suchanfragen um 24 % und 23 %.

Schweizer Paare interessieren sich zunehmend für Zelt-Lodges und Riads, deren Suchanfragen um 28 % bzw. 18 % zugenommen haben.

Booking.com vereinfacht auch im Jahr 2025 die Reiseplanung und bietet eine nahtlose Plattform, auf der Reisende jeden Aspekt ihrer Reise organisieren können. Mit über 30 Unterkunftskategorien – darunter Häuser, Apartments und einzigartige Unterkunftsarten – sowie Flügen, Mietwagen und lokalen Sehenswürdigkeiten verbindet Booking.com jedes Element der Reise. (Booking.com/mc/ps)

Booking.com