TUI Suisse erweitert Flugangebot ab Bern im Sommer 2023

Bern – Nach einer erfolgreichen Sommersaison 2022 wird TUI Suisse ihr Flugangebot ab Bern in Zusammenarbeit mit Helvetic Airways auch im Sommer 2023 anbieten und auf insgesamt sechs Destinationen erweitern.

Ab dem 3. Juni 2023 bietet TUI jeweils samstags und mittwochs einen Flug nach Kreta an, montags ein Flug nach Kos sowie sonntags ein Flug nach Antalya. Ab dem 4. Juni kommt am Sonntag und Donnerstag ein Flug nach Palma de Mallorca hinzu. Ergänzt wird das Flugangebot durch die beiden neuen Destinationen Zypern und Rhodos. Larnaca auf Zypern wird ab dem 3. Juni jeden Samstag angeflogen, Rhodos ab dem 5. Juni einmal wöchentlich am Montag. Die Flüge werden bis Mitte Oktober durchgeführt. Eingesetzt wird ein moderner Regionaljet vom Typ Embraer E190-E2 von Helvetic Airways, der für umweltschonende Standards bei den Lärm- und CO2-Emissionen bekannt ist.

«Bern ist und bleibt ein wichtiger Markt für uns, » sagt Philipp von Czapiewski, Managing Director TUI Suisse. «Unser Angebot ab Bern wurde in diesem Sommer sehr gut angenommen, so dass wir unser Flugprogramm im nächsten Jahr um die beiden Destinationen Rhodos und Larnaca erweitern. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden in der Region den direkten und einfachen Zugang zu den beliebtesten Feriendestinationen in unserem Portfolio.» (TUI Suisse/mc)

Flugplan ab Bern im Sommer 2023