Vögele Reisen definiert Rundreisen neu: 4000 neue Reisekombinationen im Angebot

Zürich – Vögele Reisen stösst in neue Dimensionen vor: Der Rundreise-Spezialist erweitert das grösste Schweizer Angebot an Flugerlebnisreisen massiv. 190 zusätzliche Rundreisen und 4000 Kombinationsmöglichkeiten stehen online: Im neuartigen Reiseplaner auf der Vögele-Website lassen sich mit wenigen Klicks komplette Rundreisen inklusive Reiseleitung für 2 bis 12 Personen nach individuellem Gusto zusammenstellen und buchen.

Vögele Reisen bot den Kunden bereits bis anhin die grösste Auswahl an Flugerlebnisreisen aus der Schweiz in Gruppen mit 12-25 Gästen und mit kompetenter Reiseleitung. Der Rundreise-Spezialist setzt nun zum Quantensprung an: Zu den bestehenden über 90 Reiseprogrammen kommen mit einem Schlag 190 weitere Rundreisen an 23 Fernreisedestinationen hinzu. Die neuen Reisen sind im neuartigen Reiseplaner auf www.voegele-reisen.ch unter dem Menüpunkt «flexibel & individuell» wählbar, modular erweiterbar und direkt buchbar. Kunden haben die Wahl zwischen 4000 Kombinationsmöglichkeiten. «Mit dem Reiseplaner definieren wir Rundreisen neu. Es sind individuell zusammenstellbare Privatreisen – exklusiv für zwei Personen oder bis zu 12-köpfige Gruppen», erklärt Pascal Wieser, Geschäftsleiter von Vögele Reisen. Neben Klassikern umfasst das neue Angebot viele aussergewöhnliche Reisen nach Asien, auf den indischen Subkontinent, in den Orient und ins südliche Afrika – ebenso wie zwei komplette Weltreisen.

Rundreisen buchen auf die leichte Tour

Mit dem innovativen Reiseplaner können Kunden im Handumdrehen komplette Reisen zu stimmigen Gesamtpaketen selbst zusammenstellen. Alles lässt sich über das Online-Tool ganz einfach und bequem auf die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche abstimmen – angefangen beim Reisezeitpunkt und der Dauer über die Destination, Flüge und Hotels bis hin zu Stadtbesichtigungen, Ausflügen, besonderen Erlebnissen sowie Fahrern und Deutsch sprechender Reiseleitung. Wer dabei Unterstützung benötigt, kann jederzeit auf den kompetenten Vögele Reisen Service zurückgreifen. Auch beim neuen Angebot können sich die Kunden auf die Qualität und Sicherheit der Reisen verlassen. Pascal Wieser: «Wir arbeiten ausschliesslich mit sorgfältig ausgewählten Partnern zusammen und setzen zertifizierte Reiseleiter ein.»

Noch flexibler, noch individueller

In den letzten Jahren hat Vögele Reisen die Produktpalette bereits flexibler und individueller gestaltet. Mit den Kombi-Reisen und Erlebniswochen hat Vögele erfolgreich zwei neue Reiseformeln eingeführt, welche klassische Rundreiseelemente mit anderen Reiseformen und mehr Zeit zur individuellen Verfügung verbinden. «Diese Reiseformeln kommen bei unseren Gästen sehr gut an und entsprechen dem Zeitgeist», stellt Pascal Wieser fest. Der neue Reisplaner ist nun nochmals ein wegweisender Quantensprung. Dafür hat Vögele Reisen mit Viamonda, dem Experten für die Online-Planung und Online-Buchung von individuellen Rundreisen, den passenden Partner gefunden. Viamonda setzt technologisch im Hintergrund auf Software des Schweizer Technologieunternehmens Nezasa. Von der Zusammenarbeit profitieren ab sofort alle Kunden von Vögele Reisen.

Vögele Reisen: Begleitete Flugerlebnisreisen – neu auch flexibel

Vögele Reisen ist seit 31 Jahren der führende Spezialist für begleitete Rundreisen mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit. Typisch für Vögele Reisen: Unterwegs betreuen fachkundige Schweizer oder erfahrene, deutschsprachige Reiseleiter vor Ort die Reisenden. Rundreise-Gruppen zählen nie mehr als 25 Personen, im Durchschnitt 18–20 Personen. Unter dem Motto «Erleben und Erholen» hat Vögele Reisen die neue Reiseformel Erlebniswochen und Erlebnistage entwickelt, eine abwechslungsreiche Mischung aus Rundreise und Badeferien oder Städtetrip. Ausgewählte Kreuzfahrten in Kombination mit anderen Reiseformen (Kombi-Reisen) führen unter anderem in die Karibik, nach Südamerika oder Asien. Gäste, die bevorzugt privat in Gruppen von 2 bis 12 Personen reisen, können neu im Online-Reiseplaner von Vögele komplette Rundreiseprogramme nach individuellem Gusto modular zusammenstellen. Vögele Reisen gehört zum Schweizer Traditionsunternehmen Twerenbold mit den bekannten Reiseveranstaltern Twerenbold Reisen, Reisebüro Mittelthurgau und Imbach Reisen. (Vögele Reisen/mc/ps)