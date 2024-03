Von Salzburg über Wien nach Andermatt: Spielerische Reise mit Mozart

Andermatt – Unter dem Motto «Reisen mit der Familie Mozart» wird am Ostersonntag, 31. März 2024, in der Andermatt Konzerthalle ein Programm für die ganze Familie geboten. Das Swiss Orchestra spielt unter der Leitung von Raphael Immoos Mozarts schönste Kompositionen für Gross und Klein. Die Schauspieler Peter Zimmermann und Timo Schlüssel, der auch Regie führt, erzählen Mozarts Reiseabenteuer im Kindesalter. Am Klavier ist Joel Mauerhofer zu erleben. Ein Familienkonzert voller Spannung.

Wer kennt es nicht: Reisen mit Kindern kann anstrengend sein und oft versuchen Eltern, ihre Kinder im Zug oder Auto mit Computerspielen oder DVDs «ruhig zu stellen». Doch zu Wolfgang Amadeus Mozarts Zeit war das alles noch viel unbequemer und langwieriger. So gibt das musikalische Kindertheater «Reisen mit der Familie Mozart» liebevolle Einblicke in das künstlerische Schaffen Mozarts und erzählt von seinen beschwerlichen und ereignisreichen Reisen.

Als erst Sechsjähriger reiste der junge Mozart 1762 gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Schwester Nannerl nach Wien. Ziel war der kaiserliche Hofstaat, wo die Familie zum Musizieren eingeladen war. Welch Abenteuer und Aufregung für «Wolferl», wie der kleine Mozart genannt wurde. Der Klavierauftritt der beiden Wunderkinder war ein voller Erfolg. Und oft erzählt ist die Anekdote, dass Kaiser Franz Joseph den kleinen Wolfgang bat, mit verdeckten Händen blind auf dem Klavier zu spielen, was ihm hervorragend gelang. Anschliessend soll er auf den Schoss der Kaiserin gestürmt sein, um ihr einen Kuss zu geben.

Über zehn Jahre auf Reisen

Mozarts Leben bestand zu einem Drittel aus Reisen. Zusammengerechnet über zehn Jahre und zwei Monate war er unterwegs. Allein die erste Italienreise von Salzburg nach Mailand, Florenz bis Rom und Neapel, die Vater und Sohn gemeinsam unternahmen, dauerte 15 Monate. Ein Gespann von sechs Pferden war nötig, um die Reisenden durch Eis und Schnee über die Pässe der Alpen zu kutschieren.

Andermatt Music erzählt mit dem Kindertheater auf lustige Art und Weise, wie die Pferde trappeln und ein Rad der Kutsche bricht. Kombiniert wird die Geschichte mit einigen der schönsten und beliebtesten Kompositionen Mozarts, allen voran «Die kleine Nachtmusik». Mit Auszügen aus der Sinfonie g-Moll KV 183 und dem Klavierkonzert KV 467 wird die vielfältige Musik Mozarts nahegebracht. Eine alles andere als langweilige Reise für die ganze Familie zum Ostersonntag. (pd/mc)

Weitere Informationen