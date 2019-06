Winter 2019/20: TUI setzt auf Ägypten, Marokko und die Kanaren

Zürich – TUI setzt in der bevorstehenden Wintersaison den Wachstumskurs bei Hotelmarken und Konzepthotels fort und weitet zugleich das Angebot an Rundreise- und Ausflugserlebnissen massiv aus. Neue Serviceleistungen und nahtlose Kauferlebnisse sollen die Kundenbindung weiter erhöhen. „Ägypten wird auch diesen Winter wieder zu den wichtigsten Reisezielen gehören. Nachdem bereits im laufenden Sommer die Nachfrage deutlich zugenommen hat, bauen wir unser Ägypten-Angebot im Winter weiter aus.“, erklärt Martin Wittwer, CEO TUI Suisse.

Mit Edelweiss fliegt das Reiseunternehmen dreimal wöchentlich nach Hurghada und einmal nach Marsa Alam. Auch die Kanarischen Inseln, wo TUI bereits heute mit Abstand grösster Anbieter ist, werden weiter ausgebaut. Zwei neue TUI Sensimar Hotels eröffnen zur Wintersaison auf Gran Canaria und La Palma. La Palma ist zudem neuer „Magnet“ für junge Aktivgäste. Die nordwestlichste Kanareninsel bietet Trekking auf neuen Pfaden mit den ASI-Wanderreisen aus dem TUI Portfolio. Auch für Marokko erwartet TUI einen starken Winter und baut das Programm weiter aus. Ob Wüstentour durch die Sahara, ein Bummel durch die Souks oder Surfen

in den Wellen vor Taghazout nördlich von Agadir, Marokko liegt im Trend.

Ausbau der TUI Hotelmarken und -konzepte

TUI baut ihre Hotelmarken und –konzepte kontinuierlich weiter aus. So eröffnet pünktlich zur Wintersaison der erste Robinson Club der Kapverden auf der Insel Sal. In Österreich bekommt die Lifestyle-Hotelmarke mit dem TUI Blue Fieberbrunn weiteren Zuwachs. Zudem eröffnen zwei TUI Sensimar Hotels auf den Kanaren, ein weiteres in Marokko. Neu ist auch das RIU Palace Tikida Taghazout in Taghazout, dem beliebtesten Surfspots in Marokkos. Auf Gran Canaria erweitert TUI das Familienangebot mit einem neuen Best Family in Maspalomas.

Wichtigstes Winterreiseziel zwei Prozent günstiger

Die Kanarischen Inseln, wichtigstes Winterreiseziel der TUI Gäste, werden um durchschnittlich zwei Prozent günstiger. Für viele Fernreisen, wie nach Thailand, Mauritius und Malediven, bleiben die Reisepreise stabil.

TUI führt eigene Marke für Rundreisen ein

Pünktlich zur Wintersaison geht mit TUI Tours erstmals eine eigene Rundreisemarke an den Start. Über 100 Busrundreisen in 33 Ländern stehen derzeit auf dem Programm, das schwerpunktmässig auf aussergewöhnliche Ferienerlebnisse und Begegnungen mit Einheimischen setzt. Das Wachstumssegment erfüllt das Bedürfnis, auf Fernreisen Land und Leute intensiv erkunden zu wollen und setzt zum Start auf die Länder Kuba, Mexiko, Thailand, Kenia, Südafrika und Vietnam. Die Reisen sind exklusiv bei TUI buchbar, werden von deutschsprachigen Reiseleitern begleitet und erfüllen besondere Nachhaltigkeitskriterien. Weitere Ferienländer folgen, ebenso wie die Ausweitung auf Mietwagen- und Privatrundreisen.

Mehr Ausflüge, grössere Auswahl und mehr Individualität

TUI Deutschland bietet das grösste Ausflugsangebot aller Zeiten und hat sein Angebot an Aktivitäten für den Urlaub oder den nächsten Städtetrip deutlich ausgebaut. Ab sofort können Kunden in allen Reisebüros aus mehr als 50.000 Produkten auswählen. Dank fortschreitender Digitalisierung kann TUI ihren Urlaubern immer individuellere und passgenauere Angebote machen. Wunschzimmer mit Morgensonne oder Strandnähe sind bereits bei TUI Blue und auch in zwei Robinson Clubs buchbar. Ein Late-Check-out-Service ist in den TUI Blue Hotels in der Türkei bereits buchbar. Und ein Online-Check-in und Check-out ist bereits in Planung.

TUI baut Wintersport massiv aus

TUI baut das Angebot für Skifahrer, Snowboarder und Schneefans weiter aus. Zudem ergänzen drei neue TUI Hotelmarken und –konzepte das breite Angebot in Österreich: TUI Blue eröffnet in Fieberbrunn das zwei Berghotel der Marke. Ebenfalls neu sind auch das erste TUI Sensimar My Arbor in Südtirol und der Suneo Club Alpine Pillerseetal.

Aktuelles Sommergeschäft auf Rekordniveau des Vorjahres

Während das Wintergeschäft erst langsam startet, laufen die Sommerbuchungen bereits auf Hochtouren. Das überproportionale Wachstum im östlichen Mittelmeer ist der auffälligste Trend in diesem Sommer. Die Türkei ist mit einem Buchungsplus von 55 Prozent und dem zweiten Platz im Ranking der meistgebuchten Sommerziele wieder auf dem Weg zu alten Rekorden. Aber auch Ägypten (+33 Prozent) und Tunesien (+36 Prozent) sind weiter auf Wachstumskurs. Aufsteigerziel ist zudem Marokko mit einem starken Buchungsplus. Bei den Fernreisezielen sind in diesem Sommer insbesondere USA und Kanada gefragt. Aber auch Mexiko, die Malediven und Karibikziele wie Kuba verzeichnen erfreuliche Zuwächse.

Martin Wittwer freut sich: „Clubferien haben in diesem Sommer Hochkonjunktur. Unsere neu eröffneten TUI Magic Life Clubs in Italien, Tunesien und der Türkei werden hervorragend angenommen. Generell verzeichnen unsere eigenen Hotelmarken Spitzenwerte bei der Gästezufriedenheit. Hier kann TUI den grössten Einfluss auf die Qualität nehmen.“ TUI baut ihr Produktportfolio kontinuierlich aus und kann trotz des Wachstums eine konstant sehr hohe Gästezufriedenheit halten. Auf einer Skala von 1 bis 10 liegt sie durchschnittlich bei 8,6 Punkten. Spitzenreiter unter den Reisezielen sind die Malediven mit einem Wert von 9,41. Spitzenreiter und Aufsteiger auf der Mittelstrecke ist das spanische Festland mit 8,96.

Plastikreduktion: TUI will 250 Millionen Plastikartikel verbannen

Im Rahmen der TUI Nachhaltigkeitsstrategie „Better Holidays, Better World“ arbeitet der weltweit grösste Touristikkonzern aktiv an Veränderungen für einen nachhaltigen Tourismus und kann erhebliche Fortschritte aufweisen. Bis zum nächsten Jahr will TUI den Plastikverbrauch in den Hotels, Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen um 250 Millionen Stücke reduzieren. Bis jetzt wurden konzernweit insgesamt bereits 140 Millionen Einzelteile eingespart. Auch die Nachfrage nach grünen Reisen konnte weiter gesteigert werden. 9,2 Millionen TUI Gäste haben in 2018 ihre Ferien in einem zertifizierten Hotel verbracht. Nachhaltige Ausflüge, die die Umwelt schonen oder der lokalen Bevölkerung zugutekommen werden, kommen besonders gut bei TUI Gästen an. 2018 wurden diese Angebote 1,2 Millionen Mal gebucht. Auch die gemeinnützige Arbeit der TUI Care Foundation ist erfolgreich und konnte mit Hilfe der TUI Gäste in 2018 nahezu acht Millionen Euro in gemeinnützige Projekte investieren. Bis 2020 will die Stiftung die Startchancen ins Leben für mehr als 100‘000 Kinder und Jugendliche verbessern, den Tierschutz für mehr als eine Million Tiere fördern und die lokalen Lebensgrundlagen von 10‘000 Menschen in Ferienzielen durch den Tourismus verbessern. (TUI Suisse/mc/ps)

TUI Suisse