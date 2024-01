TUI Suisse bietet neues Sommerreiseziel Djerba ab Bern an

Zürich – Wie bereits in den Vorjahren wird TUI Suisse auch im Sommer 2024 ein breites Flugangebot in Zusammenarbeit mit Helvetic Airways ab Bern anbieten. Neben den bereits bekannten Reisezielen Kos, Kreta, Mallorca, Rhodos und Zypern nimmt TUI dieses Jahr die tunesische Ferieninsel Djerba neu in das Portfolio auf.

Der Erstflug zur neuen Destination Djerba wird am 7. Juni und während des Sommers freitags stattfinden. Bereits ab dem 1. Juni bietet TUI jeweils samstags und mittwochs einen Flug nach Kreta an. Zeitgleich und ebenfalls jeden Samstag startet die Flugverbindung nach Zypern. Vom 2. Juni an kommen jeweils sonntags und donnerstags zwei wöchentliche Flüge nach Mallorca hinzu so wie ein wöchentlicher Flug nach Rhodos, der neu am Sonntag durchgeführt wird. Kos wird ab Montag, dem 3. Juni, direkt an Bern angebunden. (mc/pg)

TUI Suisse